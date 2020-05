OnePlus et Realme adoptent le partage des fichiers sans fil des smartphones Xiaomi

Quatre marques chinoises de smartphones, OnePlus, Meizu, Black Shark et Realme, annoncent leur ralliement au Peer-to-Peer Transfert Alliance. Ce regroupement est dédié au développement d’une alternative à Airdrop où sont déjà rassemblés Xiaomi, Oppo et Vivo. L’application arrivera dans OxygenOS et Flyme et est déjà arrivée dans JoyUI.

L’initiative d’Oppo, Vivo et Xiaomi appelée Peer-to-Peer Transfert Alliance, semble emporter l’adhésion des marques, au moins celles d’origine chinoise. Rappelons que ce regroupement a pour but de créer une application pour Android de transfert de fichiers entre deux smartphones en passant par une connexion locale. Sans vraiment le dire clairement, les trois partenaires veulent créer une alternative à Airdrop d’Apple.

L’alliance comptait donc trois marques jusqu’à présent : Oppo, Vivo et Xiaomi. Elle en compte désormais quatre autres. Il s’agit de OnePlus, Realme, Black Shark et Meizu. Chacune d’entre elles vient en effet d’annoncer sur Weibo, le portail de microblogging chinois, son ralliement à la cause. Le visuel qui accompagne cet article est composé des teasers de trois d’entre elles.

Trois ralliements logiqiues

Pour trois d’entre elles, leur ralliement n’est pas une surprise. En effet, Xiaomi est l’un des actionnaires principaux de Black Shark. Tandis que OnePlus et Realme sont deux marques associées à Oppo. Seul le cas de Meizu est intéressant, puisque la marque ne dépend pas de l’un des trois fondateurs de l’alliance. Rappelons que Meizu fait partie des nombreuses participations du groupe Alibaba, « l’Amazon chinois ».

Grâce à ce ralliement, la solution de transfert arrivera donc prochainement dans les ROM customisées des nouveaux membres de l’alliance. Il semble que Black Shark ait déjà commencé son implémentation dans JoyUI. OnePlus devrait intégrer prochainement l’outil dans OxygenOS, mais aucune date n’a encore été annoncée. Les smartphones de Realme fonctionne avec ColorOS d’Oppo. Ce dernier a déjà intégré la solution dans ColorOS 7. Le déploiement devrait donc être rapide pour les téléphones compatibles avec cette version. L’alliance affirme que 400 millions de smartphones pourraient être concernés très rapidement.