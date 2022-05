Andor : la première bande-annonce dévoilée, la série Star Wars arrive le 31 août 2022 sur Disney+

Disney a donné le coup d'envoi de son événement Star Wars Celebration avec un premier aperçu d'Andor. La prochaine série Disney Plus met en scène Diego Luna, qui reprend son rôle de Cassian Andor dans Rogue One : À Star Wars Story. La date de sortie a d’ailleurs été dévoilée.

Disney+ a publié la première bande-annonce de la prochaine série “Andor”, un prequel de Rogue One. Elle sera lancée sur le service de streaming le 31 août avec deux épisodes, comme c’est déjà le cas pour Obi-Wan Kenobi, qui arrive aujourd’hui. Les fuites précédentes qui pointaient du doigt une date de sortie en août avaient donc vu juste.

Au total, la série comptera 12 épisodes, ce qui a été confirmé par Lucasfilm lors de la Star Wars Celebration qui s'est tenue hier au Anaheim Convention Center. Comme le confirme le trailer, Diego Luna reprendra bien son rôle du héros de “Rogue One”, Cassian Andor.

Que dévoile le premier trailer de Rogue One ?

Servant de préquelle à Rogue One : À Star Wars Story, la bande-annonce en dit plus sur le parcours de Cassian Andor pour devenir l'une des premières figures de proue de la rébellion aux côtés de Mon Mothma (Genevieve O'Reilly). Le teaser démarre en fanfare, alors que des visages de toute la galaxie réagissent à un appel, toujours aussi intemporel.

Le série de Disney+ décrira la destruction du monde natal de Cassian et sa réalisation ultérieure que fuir pour toujours n'est pas possible. « Sa maison d'adoption deviendra la base de toute notre première saison, et nous regardons cet endroit se radicaliser », a expliqué Gilroy, le producteur. « Ensuite, nous voyons une autre planète qui est complètement démolie dans une sorte de colonisation. L'Empire est en pleine expansion. Ils éliminent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin ».

La série s'inscrira clairement dans la lignée de Rogue One : À Star Wars Story, qui était très différent des autres films Star Wars et a reçu de nombreux éloges de la part des fans pour avoir tenté quelque chose de nouveau, de plus sombre, qui ne s'appuyait pas sur l’histoire d’un Skywalker. Ce qui est sûr, c’est que la série comblera enfin un vide dans l'histoire de Star Wars, tout comme la future Ahsoka. Alors que la saison 1 n’est toujours pas sortie, on sait que Andor aura bien une saison 2, et le tournage devrait débuter dès le mois de novembre.