She-Hulk : Disney+ plie devant la pression des fans et rend l’héroïne plus “féminine”

Disney+ a décidé de limiter les risques et éviter un fiasco pour sa série She-Hulk. À la diffusion de la première bande-annonce, plusieurs fans ont fait part de leur mécontentement du fait de voir une femme avec une musculature trop apparente. Dans un nouveau trailer disponible sur la page de la série, on remarque que la silhouette de l’héroïne a quelque peu changé pour correspondre aux standards de beauté.

On se demande bien à quoi les fans de She-Hulk s’attendaient, mais visiblement pas à ça. La publication de la première bande-annonce de la série a suscité une vague de mécontentement parmi les spectateurs, dont beaucoup se sont dits choqués de voir une femme avec une telle musculature. Alors que la sortie a lieu dans seulement quelques mois, le géant de divertissement a visiblement voulu limiter les risques.

Sur la page dédiée à She-Hulk, sur la version américaine de Disney+, il est désormais possible de voir une nouvelle version du trailer. Dans celle-ci, Jennifer Walters apparaît avec les traits du visage légèrement modifiés, afin de lui donner une apparence plus « féminine ». Un changement qui n’est pas sans rappeler la refonte du design de Sonic peu de temps avant la sortie du premier film, suite au tollé général que la bande-annonce avait provoqué.

She-Hulk sera moins musclée que prévu

Malheureusement, il s’agit d’une polémique à laquelle on pouvait s’attendre. Pourtant, Kat Coiro, une des productrices de la série, affirme n’avoir jamais considéré cette éventualité. Dans une interview donnée au média The Wrap, elle indique ne « jamais choisir un projet en fonction du genre ». « À vrai, je ne pense même jamais au genre, je pense au personnage », continue-t-elle.

« Et je pense à la vie émotionnelle des personnages et, vous savez, est-ce que je peux apporter quelque chose ? Est-ce que je peux apporter un mélange d’humour et d’émotions ? Parce que c’est ce que j’aime regarder. Et c’est ce avec quoi j’aime travailler. » Espérons donc que cette modification mette à fin à cette polémique et que She-Hulk finira par trouver son public.