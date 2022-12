Amazon veut lancer une nouvelle application vidéo dédiée au contenu sportif

Amazon envisage de créer une application autonome pour regarder du contenu sportif, ont déclaré des personnes informées des conversations internes à The Information. Elle devrait ainsi venir compléter Prime Video.

En plus de Prime Video, Amazon plancherait désormais sur une nouvelle application dédiée à la diffusion sportive. D’après une source ayant connaissance des plans de la société, citée par The Information, la nouvelle application « désencombrerait la principale application Prime Video d'Amazon » et mettrait mieux en évidence les offres sportives du géant de la technologie.

The Information indique qu'il n'a pas pu savoir quand Amazon prévoit de publier l'application, ni si la société prévoit de facturer séparément l'accès au contenu sportif de Prime Video. Le site note également qu'Amazon pourrait décider de totalement abandonner le projet d’ici sa sortie.

Quels contenus sportifs pourraient arriver sur la nouvelle application d’Amazon ?

À l'heure actuelle, le contenu de Prime comprend des droits de diffusion exclusifs sur le “Thursday Night Football” de la NFL, certains matchs de football de la Premier League et le baseball des Yankees de New York. Il pourrait donc s’agir des premiers contenus qui seront disponibles dans cette nouvelle application.

En France, Amazon détient également les droits de la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT, mais nous ne savons pas si ceux-ci pourraient vraiment quitter l’application Amazon Prime Video. En effet, rien ne nous dit pour l’instant qu’Amazon compte également lancer son application dédiée à la diffusion sportive chez nous. Elle pourrait également arriver chez nous à une date ultérieure.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’Amazon s’intéresse de plus en plus au sport. Le PDG Andy Jassy aurait confirmé que le géant souhaitait acquérir davantage de droits sportifs. La prochaine acquisition pourrait être les droits de la conférence Pac-12. La cinquième entreprise la plus importante au monde pourrait également proposer une offre la NBA, qui cherche entre 50 et 75 milliards de dollars pour son prochain accord sur les droits médiatiques. En attendant, on sait que Netflix veut lui aussi se lancer dans le sport pour concurrencer Prime Video et sa Ligue 1.