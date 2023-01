Game of Thrones, True Detective, Euphoria : voici les séries HBO qui ont disparu d’OCS ce 1er janvier

En ce 1er janvier 2023, la chaîne OCS n'est plus le diffuseur exclusif en France des contenus HBO. En effet, l'accord historique entre la filiale d'Orange et le groupe Warner Discovery est arrivé à son terme ce dimanche. Résultat, plus de 60 séries HBO ont quitté définitivement le catalogue d'OCS. On fait le point ensemble.

Comme vous le savez peut-être, nous évoquons depuis plusieurs mois le futur incertain d'OCS. En février 2022, Orange a choisi de mettre en vente ses parts dans le service de streaming. La cause ? La fin du contrat entre OCS et la Warner Bros au 1er janvier 2023.

Pour rappel, ce partenariat signé en 2008 faisait d'OCS le diffuseur exclusif des contenus HBO en France. Mais avec l'arrivée prochaine d'HBO Max dans l'Hexagone, la Warner a décidé de ne pas renouveler cette union, au grand dam d'OCS et d'Orange, son actuel propriétaire.

Plus de 60 séries HBO quittent OCS, voici la liste complète

Résultat, depuis ce dimanche 1er janvier 2023, plus de 60 séries HBO ont quitté définitivement le catalogue d'OCS. On retrouve évidemment dans cette liste des show phares de la chaîne américaine comme Game of Thrones, la série d'anthologie policière True Detective, le cultissime Les Soprano, Band of Brothers ou encore True Blood et la série primée Euphoria avec Zendaya.

Mais sans plus attendre, voici la liste complète des séries HBO qui ont quitté OCS depuis ce 1er janvier 2023 :

A Black Lady Sketch Show

Animals

Angels in America

Barry

Boardwalk Empire

Band of Brothers

Big Love

Bored to Death

Big Little Lies

Chernobyl

Camping

Crashing

Divorce

En Analyse

Enlightened

Entourage

Euphoria

Girls

Getting On

Game of Thrones

Gentleman Jack

Hung

High Maintenance

His Dark Materials

Here and Now

Hello Ladies

Insecure

Los Espookys

L'enfer du Pacifique

Larry et son nombril

Luck

Looking

Les Soprano

Mrs. Fletcher

Milred Piece

Room 104

Rome

Succession

Sharp Objects

Sally4Ever

Show me A Hero

Six Feet Under

Sur Ecoute

Sex and the City

Silicon Valley

The Righeous Gemstones

The Deuce

True Detective

The Night Of

The Newsroom

Togetherness

The Knick

Tell Me You Love Me

True Blood

The Brink

Treme

Vinyl

Veep

Vice Principals

Westworld

Watchmen

Pour résumer la situation, toutes les séries HBO sorties il y a plus de deux ans ont donc disparu du catalogue OCS. En d'autres termes, les abonnés pourront tout de même retrouver les deux premières saisons de White Lotus et de Betty, ainsi que les premières saisons respectives de House of The Dragon et de Perry Mason.

Pour rappel, le devenir de la série HBO The Last of Us en France est encore flou. S'il est donc certain que le show ne sera pas accessible sur OCS, des rumeurs laissent entendre que la série pourrait débarquer sur Amazon Prime Video. Mais encore une fois, rien d'officiel pour l'instant. Inquiétant, quand on sait que la série doit débarquer sur HBO Max dès ce 15 janvier 2023.