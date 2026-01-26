Le bracelet connecté Amazon Bee est-il dangereux pour la vie privée ? Ces éléments sèment le doute

Le bracelet Amazon Bee, qui écoute en permanence ce que l'on dit, pose question sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. En cause : des formulations ambiguës dans les points relatifs à la confidentialité.

Choisir un objet connecté à porter au poignet se résume à deux possibilités : une montre ou un bracelet. Mais Amazon a voulu proposer quelque chose de plus original sous la forme d'un bracelet sans écran dont l'objectif est de devenir votre assistant IA portatif, Amazon Bee.

Son fonctionnement est simple. Vous appuyez sur l'unique bouton en façade, une petite LED verte s'allume et vous parlez. Ce que vous dites est alors retranscrit dans l'application mobile dédiée sous la forme de liste de courses, de rappels, de pensées… Il est aussi possible d'ajouter un événement à l'agenda par exemple.

La subtilité, c'est qu'Amazon Bee écoute en permanence ce qu'il se passe autour de vous. À ceci près qu'en l'absence de pression sur le bouton déclencheur, le bracelet arrête d'enregistrer après 15 minutes de silence. C'est le premier élément qui fait lever un sourcil : on ne sait pas comment fonctionne réellement ce principe des 15 minutes. Et ce n'est pas tout.

Le bracelet Amazon Bee est-il aussi respectueux de la vie privée qu'il l'affirme ?

Imaginons que vous marchiez dans une rue animée, que vous regardiez un film ou que vous soyez dans un bar. Aucune de ces situations ne permet les 15 minutes de silence requises pour l'arrêt des enregistrements. De plus, bien que Bee explique que personne, pas même Amazon, n'a accès à ces derniers, la page dédiée à la question de la confidentialité du bracelet sème le doute.

On peut par exemple y lire : “Nous pouvons être amenés à collecter et traiter des données personnelles sensibles. Il peut s'agir, par exemple, d'informations relatives à votre voix, susceptibles d'être considérées comme des données biométriques dans certaines juridictions ; de vos données de santé et de condition physique ; et de données de géolocalisation telles que la position de votre appareil ou de votre ordinateur, qui peuvent, dans certains cas, constituer des informations de géolocalisation précises“.

Il y a d'autres points similaires, chacun utilisant le mot anglais “may“, signifiant “peut-être“, “possiblement“. Autrement dit, rien n'est affirmé sans ambiguïté par la marque, ce qui ne rassure pas. Le bracelet Amazon Bee est actuellement disponible aux États-Unis uniquement, avec une application compatible iOS. Il est vendu 49,99 dollars.