Les Samsung Galaxy n’arrivent plus à se connecter à Android Auto après le passage à Android 14

Avec le déploiement d'Android 14 sur les smartphones Samsung Galaxy, les utilisateurs font face à un problème : des dysfonctionnements avec la connexion sans fil d’Android Auto.

Samsung a récemment accéléré le déploiement d'Android 14 et de One UI 6 sur une multitude de smartphones et de tablettes. Cette mise à jour majeure, déjà disponible sur des appareils comme le Galaxy S23, étend ses bénéfices à d'autres modèles tels que le Galaxy S21 FE, le Galaxy A52s, le Galaxy A33 et le Galaxy A14 LTE. Elle couvre ainsi à la fois les appareils haut de gamme et de milieu de gamme.

Toutefois, cette mise à jour n'est pas sans inconvénient. Depuis son déploiement, des utilisateurs de Samsung Galaxy rapportent des problèmes de connexion avec Android Auto. Les problèmes, qui sont apparus vers la fin de novembre 2023, affectent plusieurs modèles, y compris les Galaxy S22+, S22 Ultra, S23 A53 et surement bien d’autres appareils. Les utilisateurs concernés signalent que leur connexion sans fil ne fonctionne pas du tout ou est très instable.

Google n’a toujours pas résolu le problème de connexion sans fil suite à la mise à jour d’Android 14 sur Samsung

Google a reconnu ce problème en l'ajoutant à sa liste de “problèmes connus”, mais aucune solution n'a encore été proposée. Néanmoins, les utilisateurs affectés peuvent toujours utiliser Android Auto, bien que cela nécessite une connexion par câble plutôt qu'une connexion sans fil. Cette situation n'est pas exclusive aux utilisateurs de Samsung, puisque certains propriétaires de Google Pixel rencontrent également des problèmes similaires avec Android Auto, bien que ces cas semblent moins répandus.

Ces problèmes de connectivité s'ajoutent à une liste de problèmes sur Android Auto suite à la mise à jour Android 14. Des utilisateurs sur les forums de Google et Reddit ont signalé que les applications musicales telles que Spotify, Deezer ou Amazon Music ne fonctionnaient plus correctement sur Android Auto. Ce problème touche principalement les appareils Google Pixel, qui ont fait partie des premiers à bénéficier de cette nouvelle version. Quant à d'autres personnes, elles se sont retrouvées avec un écran bloqué. Un bug empêche les utilisateurs de changer d'application. Bien qu’encore une fois, aucune solution officielle n'ait été proposée par Google, des astuces existent pour contourner ce problème et continuer à utiliser le système embarqué.