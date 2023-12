Nintendo prend de l’avance et commence à stopper le jeu en ligne sur Wii U et 3DS

Alors que l'on attendait la fin des services en ligne et notamment du multijoueur sur Wii U et 3DS en avril 2024, Nintendo a décidé de prendre de l'avance sur son calendrier. En effet, le constructeur nippon a commencé à couper l'accès à ces services dans certaines régions.

Voilà un cadeau de Noël dont on se serait bien passé. A la surprise générale, Nintendo a commencé à couper l'accès aux services en ligne de la Wii U et de la 3DS dans certaines régions du monde. Résultat, les joueurs concernés ne peuvent plus lancer de parties en ligne, ou encore accéder aux différents services online disponibles sur les deux consoles.

A l'origine, la firme de Kyoto avait annoncé en octobre 2023 que les fonctionnalités en ligne de la Wii U et de la 3DS resteraient accessibles jusqu'en avril 2024.”Au début du mois d'avril 2024, le jeu en ligne et les autres fonctionnalités qui utilisent la communication en ligne prendront fin pour les logiciels de la Nintendo 3DS et de la Wii U. Cela comprend également le jeu coopératif en ligne, les classements Internet et le partage de données”, pouvait-on lire dans le communiqué de BigN.

Nintendo ferme à l'avance les services en ligne de la Wii U et de la 3DS

Mais contre-attente, la marque japonaise a décidé de prendre de l'avance sur son propre calendrier. D'après Jonathan Barrow, un développeur à l'origine du Pretendo Network (ndrl : une solution open-source qui se présente comme une alternative au Nintendo Network avec des serveurs personnalisés sur Wii U et 3DS), cette décision fait partie “d'un déploiement lent” en vue de la fermeture définitive des serveurs en avril 2024.

Pour savoir si vous êtes concernés ou non par cette fermeture anticipée, il suffit tout simplement d'allumer votre console et de vérifier si vous avez toujours accès ou non aux services en ligne. Pour rappel, Nintendo a déjà fermé définitivement les stores de la Wii U et de la 3DS en mars 2023. Depuis le 27 mars 2023 précisément, les utilisateurs ne peuvent plus effectuer d'achats dans le Nintendo eShop sur ces deux consoles. Télécharger des démos ou du contenu gratuit n'est plus possible également.

Notez toutefois que les joueurs peuvent encore fusionner des soldes existants sur leur compte Nintendo Network (utilisé sur leur Wii U ou leur 3DS) avec ceux d'un compte Nintendo utilisé sur Switch. Mais ici encore, il faudra procéder rapidement, puisque le service permettant de fusionner les soldes ne sera plus disponible après mars 2024. C'est en tout cas ce qu'écrit Nintendo sur son site officiel.

Source : Engadget