Trafic Internet : les opérateurs français veulent le beurre et l’argent du beurre

À l’occasion de ses vœux 2024, la Fédération française des télécoms a exprimé deux souhaits. Elle veut voir les grandes firmes américaines chinoises, comme Google, Alibaba, Netflix ou Microsoft, participer davantage au financement des réseaux fixe et mobile français. Elle souhaite aussi que l’impact de ces mêmes entreprises sur les réseaux soit moins important. Payer plus pour consommer moins ?

Nous le savons bien : gérer un réseau télécom n’est pas simple. Surtout sur un marché comme la France. D’un côté, vous avez les opérateurs qui investissent de façon tactique pour gagner de l’argent. De l’autre, vous avez le gouvernement qui veut réduire la fracture numérique et dématérialiser les services publics, tout en évitant de faire exploser l’empreinte carbone ou de réduire la pression fiscale. Sans parler de la géographie française : certaines régions sont extrêmement difficiles et coûteuses à couvrir.

Heureusement, cela n’empêche pas les réseaux de se déployer. 114 milliards d’euros ont été dépensés sur les 10 dernières années, montant dévoilé par Nicolas Guérin, président de la FFT (Fédération française des télécoms, qui représentent Orange, SFR, Bouygues Telecom, mais plus Free depuis 2015) lors de la présentation de ses vœux 2024. Plus de 10 % de cette somme (14,6 milliards d’euros) ont été dépensés en 2022, signifiant qu’il y a une accélération. Et c’est très bien. Mais il y a aussi l’inflation, notamment sur l’énergie. Cela veut dire que le réseau coûte plus cher à entretenir chaque année. Et le prix des abonnements est l’un des plus bas d’Europe.

Les opérateurs français veulent que les géants du web financent les réseaux télécoms français

Nicolas Guérin dénonce dans son discours une équation désormais insoluble à laquelle il souhaite faire entrer une nouvelle variable : les géants d’Internet qui, selon lui, sont les principaux bénéficiaires du déploiement du Très haut débit auprès des consommateurs, que ce soit en France ou dans le monde. Dans son discours, il appelle le gouvernement à mettre en place une contribution versée par ces grandes entreprises que sont Google, Apple, Netflix, Amazon, Microsoft et sans oublier Alibaba.

Selon Nicolas Guérin, ces entreprises sont « trente fois moins imposées en France que les opérateurs télécoms », alors qu’elles forcent les opérateurs « à redimensionner nos réseaux en permanence pour éviter la saturation ». Des travaux dont le coût aurait pu contribuer à réduire la fracture numérique au lieu d’apporter un peu plus de débits aux consommateurs de réseaux sociaux et de streaming sous toutes ses formes.

Les géants du web consomment trop d'énergie et de bande passante

Le président de la FFT pointe d’ailleurs du doigt la hausse continue du trafic de ses grands acteurs du web, dont l’impact tant au niveau énergétique, technique, économique qu’environnemental pèse lourd. Nicolas Guérin appelle donc le gouvernement français non pas à bloquer, mais à réguler le trafic de ces fournisseurs de contenus. D’autant plus que ces mêmes fournisseurs avaient (après une certaine incitation) réduit d’eux-mêmes leur trafic pendant le confinement de 2020, afin de libérer de la bande passante pour les applications professionnelles.

Obtenir plus d’argent de la part des grandes firmes mondiales, tout en demandant à ce qu’elle consomme moins de bande passante, voici une ambitieuse façon de voir le nouvel équilibre de l’équation économique des télécoms en France. Payer plus pour consommer moins. Il n’est évidemment pas certain que les firmes visées par ces demandes voient la situation d’un même œil.