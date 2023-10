Prime Video va proposer le plus gros catalogue d’animés au monde, Huawei considère Google comme un malware, c’est le récap !

Amazon a signé un accord historique avec la plateforme de streaming de référence pour tous les fans d’animés et de culture manga, Huawei signale à ses utilisateurs que l’application Google est un malware, les Galaxy S23 français peuvent enfin profiter d’Android 14 à travers One UI 6.0. On récapitule les infos marquantes de ce début de semaine.

Ce lundi 30 octobre, on note que Samsung accapare la une de l’actualité Tech. Le Galaxy S24 Ultra dévoile son appareil photo, tandis que la surcouche logicielle One UI 6.0 basée sur Android pointe le bout de son nez chez les utilisateurs français du Galaxy S23. Huawei s’éloigne toujours un peu plus de l’écosystème de Google, et va même jusqu’à signaler l’application Google comme un malware. Dans la guerre à qui parviendra à attirer le plus de nouveaux abonnés, Amazon marque des points contre Netflix en signant un partenariat avec le service de référence en matière d’animés.

Prime Video enrichit son catalogue de milliers d’animés grâce à cet énorme partenariat

La culture nipponne, avec ses mangas et ses animés, séduit toujours plus de fans aux quatre coins du monde. Malgré son catalogue déjà conséquent, Amazon n’était pas très fourni au rayon dessins animés japonais. Cela va changer du tout au tout, puisque le géant du commerce en ligne a signé un accord avec Crunchyroll, la plus grosse plateforme de SVOD dédiés aux animés. Le service compte pour l’instant 100 millions d’abonnés, autant de clients que Prime Video compte bien attirer sur son service.

Le logiciel de sécurité de Huawei considère l’appli Google comme un malware

Huawei se détache chaque jour un peu plus des services Google. Non seulement, la compagnie chinoise élabore-t-elle un système d’exploitation qui, à terme, remplacera définitivement Android, mais de plus, elle remplace se met à remplacer les services proposés à travers les Google Mobile Services par des solutions maisons. Plutôt que Play Protect de Google, Huawei propose ainsi une application de sécurité basée sur le moteur de détection et d’élimination des virus d’Avast qui, assez étrangement, considère que Google est « infecté ».

One UI 6.0 arrive enfin pour les utilisateurs français de Galaxy S23

La surcouche logicielle One UI 6.0 permet de bénéficier des nouveautés offertes par Android 14 sur les smartphones Galaxy compatibles. Si vous possédez l’un des derniers smartphones haut de gamme de Samsung, un Galaxy S23 ou S23 Ultra, consultez notre article pour bénéficier des mises à jour rapides, d’une personnalisation toujours plus poussée de l’écran de verrouillage ou encore du nouveau panneau de réglages.

