Pourquoi le trafic des réseaux sociaux devrait dégringoler d’ici 2025

Gartner prévoit une baisse de 50 % de l'engagement dans les médias sociaux d'ici 2025, en raison de la baisse de qualité perçue, de la désinformation et des préoccupations liées à l'IA.

Une étude récente menée par le cabinet de recherche technologique Gartner, basé aux États-Unis, prévoit un déclin significatif des interactions sur les médias sociaux, avec environ 50 % des utilisateurs qui devraient limiter ou abandonner leur engagement d'ici 2025.

Cette prédiction découle d'une enquête menée auprès de 263 consommateurs entre juillet et août 2023, qui a révélé que 53 % des personnes interrogées percevaient une baisse de la qualité des plateformes de médias sociaux par rapport à l'année précédente ou aux cinq années précédentes.

Les internautes pourraient moins utiliser les réseaux sociaux au cours des prochaines années

Les raisons invoquées pour expliquer cette dégradation sont la prolifération de la désinformation, les bases d'utilisateurs toxiques et la prévalence des bots. L'étude a également mis en évidence les préoccupations des internautes concernant l'impact de l'IA générative sur les réseaux sociaux, sept consommateurs sur dix s'inquiétant que l'intégration accrue de la technologie nuise à l'expérience de l'utilisateur.

Emily Weiss, chercheuse principale de Gartner, s'est adressée aux spécialistes du marketing en soulignant la nécessité de modifier les stratégies d'acquisition et de fidélisation des clients en réponse à l'évolution de la dynamique des médias sociaux. Weiss a notamment soulevé que si les médias sociaux restent un canal d'investissement majeur pour le marketing numérique, les consommateurs tentent activement d'en limiter l'utilisation.

De son côté, une autre étude menée par le cabinet d'études de consommation GWI, basé au Royaume-Uni, a observé une légère baisse du temps global passé sur les médias, tant traditionnels que numériques. Cette baisse, bien qu'elle ne soit pas significative, semble refléter un changement dans la réponse des consommateurs face aux modifications des informations disponibles sur les réseaux sociaux.

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les internautes sont plus que jamais connectés sur ces plateformes, un certain déclin semble se profiler à l’horizon. Parmi les facteurs contribuant à ce déclin, on peut citer les inquiétudes concernant l’addiction aux réseaux sociaux et une correction potentielle suite à l'augmentation de l'activité en ligne pendant la pandémie.

A cause des différents confinements, les internautes ont été plus que jamais présents sur les différentes plateformes pour rester en contact avec leurs proches, mais aussi pour télétravailler. La fin des restrictions semble donc avoir éloigné les internautes des réseaux sociaux, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour la santé mentale des utilisateurs les plus fragiles.