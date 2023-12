L’USB-C sera obligatoire sur tous les appareils fin 2024, Xiaomi présente sa 1re voiture électrique, c’est le récap

Le chargeur universel USB-C sera obligatoire sur tous les appareils électroniques à la fin 2024, Xiaomi lève le voile sur sa toute première voiture électrique, Huawei pourrait supplanter Apple l'an prochain sur la capitalisation boursière, c'est le récap des actualités du jeudi 28 décembre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce jeudi 28 décembre 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes cette terrible fuite pour Samsung. En effet, nos confrères du site Galaxy Club viennent de dévoiler les prix attendus pour les Galaxy S24. L'occasion de constater une baisse de prix généralisée sur l'ensemble de la gamme, en moyenne des tarifs réduits entre 70 et 30 euros selon les modèles.

Dans un tout autre domaine, nous avons appris que Tesla s'apprêtait à donner une seconde jeunesse à la Tesla Model Y. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères du site Bloomberg. D'après des sources proches du dossier, la production de masse de cette refonte serait prévue au sein de la Gigafactory de Shanghai vers la mi-2024.

L'IA était également au centre de l'actualité, avec l'annonce de ce procès historique qui pourrait bien rebattre les cartes. En effet, le New York Times a décidé de poursuivre en justice Microsoft et OpenAI, l'entreprise qui se cache derrière ChatGPT. Le média accuse les deux entreprises d'avoir utilisé illégalement des millions d'articles du journal pour entraîner les différentes versions de son IA. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations à retenir impérativement dans l'actualité du jeudi 28 décembre 2023.

L'USB-C deviendra obligatoire sur tous les appareils fin 2024

La mesure est officielle. Grâce à un décret publié au Journal officiel ce 27 décembre 2023, tous les smartphones, écouteurs, PC portables (en clair, tous les appareils portables) devront être équipés d'un port de charge en USB-C dès le 28 décembre 2024.

Xiaomi présente sa 1re voiture électrique

L'autre grosse actu du jour, c'est bien évidemment la présentation officielle de la SU7, la toute première voiture électrique de Xiaomi. Avec ce modèle, les ambitions de la marque chinoise sont sérieuses : proposer un concurrent de taille à Tesla et sa Model 3. Quoi qu'il en soit, les équipements, les performances et les fonctionnalités embarquées devraient effectivement inquiéter le constructeur américain.

Huawei réfléchit à entrer en bourse, Apple peut trembler

Huawei continue doucement mais sûrement de remonter la pente après les sanctions américaines décrétées par l'administration Trump. Alors que la firme cherche à rebondir, notamment dans l'automobile électrique mais aussi le marché des smartphones, les rumeurs autour d'une éventuelle entrée en bourse sont légion. Si c'était le cas, la capitalisation boursière de la firme de Shenzhen pourrait dépasser celle d'Apple.

