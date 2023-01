Amazon prépare une formule Prime Video avec publicités

Amazon va lancer une formule Amazon Prime Lite en Inde. Elle coûtera moins cher que l’abonnement standard, et les vidéos streamées sur Prime Video pourraient être entrecoupées de publicités.

La politique commerciale d’Amazon en matière de streaming de vidéos est toujours plus agressive. Prime Video est officiellement le service de VOD préféré des Américains et compte bien s’octroyer la position de leader mondial, au nez et à la barbe de Netflix. Pour ce faire, le géant de la vente en ligne achète et crée autant de contenu qu’il le peut, comme en atteste l’acquisition des studios MGM. Bien qu’elle ait récemment augmenté ses prix, la plateforme de streaming est plus abordable que les Netflix et autres Disney+. Amazon étudie pourtant une formule tarifaire qui rendrait Prime Video encore plus accessible.

Dans les grandes, Amazon Prime Lite proposerait les mêmes services que l’abonnement Amazon Prime standard, mais pour moins cher. Il faudra du coup accepter quelques compromis. Ainsi, la livraison gratuite des produits commandés ne se fera au mieux qu’en deux jours, et le contenu d'Amazon Prime Video ne sera consultable qu’en définition HD et sur deux appareils, dont l’un devra obligatoirement être un smartphone, au maximum. Selon Le Soir, il se pourrait que la plateforme impose des coupures publicitaires à ses adhérents, à l’instar de ce que fait Netflix avec sa formule « Essentiel avec publicités ».

Amazon Prime Lite propose la livraison gratuite en deux jours et de la publicité dans Prime Video

L’abonnement Amazon Prime Lite est pour l’instant en bêta en Inde. Il n’est donc pas certain que l’expérience sera reproduite ailleurs dans le monde. Les Indiens intéressés par cette formule devront débourser environ 11,3 € par an pour profiter de ce service, alors que Amazon Prime standard coûte environ 17 €/an.

Cette formule sera-t-elle réservée aux Indiens ? Nul ne le sait encore. Ce pays d’environ 1,4 milliard d’habitants représente en tout cas un très gros réservoir de nouveaux abonnés, et donc de revenus, pour Amazon. Pour rappel, en France, Amazon Prime coûte 69,90 € par an. Dans les mêmes proportions que les tarifs appliqués en Inde, Amazon Prime Lite pourrait donc coûter entre 45 € et 50 € annuels en France.

Source : Le Soir