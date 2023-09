Après Netflix et Disney+, c’est au tour de Prime Video d’ajouter de la pub à son plateforme

Amazon vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’une formule avec publicités, sur le modèle de ce que propose Disney+. En d’autres termes, l’arrivée de la publicité est inéluctable et il faudra payer plus cher pour l’éviter. En France, cette nouvelle formule devrait débarquer dès l’année prochaine.



On aurait dû se douter, il y a quelques années, à l’âge d’or du streaming vidéo, que l’invasion de la publicité était inévitable. Netflix a frappé le premier, avec plus ou moins de succès en fonction d’à qui l’on pose la question, suivi par Disney+ qui a dévoilé ses plans en la matière il y a quelques semaines. Ce n’était donc qu’une question de temps avant Prime Video ne leur emboîte le pas.

La nouvelle n’étonnera pas les abonnés qui suivent l’actualité de la plateforme, puisque le Wall Street Journal a déjà révélé l’information dans une petite indiscrétion parue peu avant l’été. Cette dernière est désormais tout à fait officielle. Dans un communiqué de presse, Amazon confirme que la fameuse formule avec publicité sera lancée début 2024.

La publicité arrive bientôt sur Prime Video

Notons que ce calendrier concerne uniquement les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Allemagne. La France, de son côté, devra attendre un peu plus tard dans l’année selon Amazon, aux côtés de l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie. La firme prévoit ainsi l’intégration de « publicités limitées » — sans précision sur ce point — qui l’aideront à « continuer d’investir dans du contenu engageant ».

Contrairement à Netflix, Amazon ne prévoit pas d’introduire une formule avec publicités moins chère que l’abonnement actuel, mais compte plutôt s’inspirer de la stratégie de Disney+. Autrement dit, il faudra souscrire une seconde formule, de 2,99 dollars plus chère, pour ne pas se voir imposer les publicités. On ignore encore si ce prix sera similaire en France, Amazon ayant précisé que de plus amples informations à ce sujet arriveront bientôt.

Sur le même sujet — Amazon Prime Video catalogue : nouveautés séries et films en septembre 2023

Difficile encore de prévoir l’impact d’une telle stratégie sur les utilisateurs. Netflix ayant opté pour une formule moins chère et Disney+ n’ayant pas encore déployé sa propre formule, on ne sait pas encore si les abonnés quitteront la plateforme en masse ou non. Une chose est sûre, tous ne seront pas ravis d’apprendre la nouvelle.

Source : Amazon