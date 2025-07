Amazon Prime Day 2025 : le smartphone Realme GT 7T est en chute de prix !

Vous avez l'intention de vous procurer le Realme GT 7T ? En tant que client Amazon et membre du programme Prime, vous pouvez économiser 250 euros sur l'achat du dernier smartphone à l'occasion du Prime Day 2025.

Le dernier Realme GT 7T est en forte promotion pour le Prime Day d'Amazon

Annoncé par Realme à la fin du mois de mai 2025, le GT 7T compatible avec la 5G est doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz et une densité de 453 ppp.

Le smartphone lié au deal Amazon est également équipé d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du processeur Mediatek Dimensity 8400 Max, d'une batterie de 7000 mAh avec la charge rapide à 120 watts, et du système d'exploitation mobile Android 15 associé à une interface Realme UI.

À propos de l'appareil photo numérique du smartphone, celui-ci est composé d'un capteur principal de 50 MP (f/1.8), d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP (f/2.2) et d'un capteur frontal de 32 MP (f/2.5) pour la prise de selfies. Enfin, la connectivité du Realme GT 7T est assurée par la présence du Wi-Fi 6, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 6.0, de l'USB Type-C et du GPS.