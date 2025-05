Realme GT 7 et GT 7T officiels : à moins de 800 euros, difficile de trouver plus puissant

Après trois semaines de teasing sur les réseaux sociaux, Realme annonce enfin ses deux nouveaux smartphones : les Realme GT 7 et GT 7T. Ils remplacent deux smartphones premium lancés par la marque il y a pratiquement un an. Et contrairement au GT 7 Pro, les GT 7 et GT 7T s’appuient sur deux SoC signés Mediatek. Quels sont les autres atouts de ces deux smartphones ? Réponse dans cette présentation.

Comme Oppo, Realme a disparu pendant quelques mois du paysage français. Si certains distributeurs continuaient de proposer des smartphones de la marque, il s’agissait souvent d’un reliquat des stocks. Cependant, depuis un an, comme sa maison-mère, Realme revient en force sur le marché tricolore. La série Number, la série C et la série GT sont de retour, pour le plus grand bonheur de ceux qui cherchent une alternative crédible à Poco et Redmi.

Ces 12 derniers mois, nous avons eu l’opportunité de tester plusieurs modèles de la gamme GT, celle où se retrouvent tous les modèles les aboutis de la marque. Nous avons d’abord testé le Realme GT 6, un smartphone très puissant avec une partie photo correcte, voire bonne selon les conditions. Et le Realme GT 7 Pro, premier modèle sous Snapdragon 8 Elite à sortir en France. Un téléphone extrêmement puissant pour son prix, mais qui chauffe fort et consomme beaucoup d’énergie.

Realme lance deux nouveaux smartphones premium : les GT 7 et GT 7T

Quelques mois plus tard, Realme décide de renforcer la gamme GT 7 avec deux nouveaux modèles. Le Realme GT 7 « standard ». Et le Realme GT 7T. Le premier est une version allégée du Realme GT 7 Pro vendue à un prix bien plus agressif. Et le second fait encore quelques concessions, en contrepartie d’un prix rabaissé de 100 euros. Malgré cette agressivité tarifaire, les deux produits profitent cependant d’une fiche technique complète. En voici les principaux éléments :

Realme GT 7

Écran 1.5K 120 Hz LTPO AMOLED de 6,78 pouces compatible Dolby Vision

Processeur MediaTek Dimensity 8400 Max

12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage

Batterie silicium carbone 7000 mAh compatible charge rapide 120 watts

Capteur principal 50 MP IMX906 de Sony, objectif ouvrant à f/1.8, stabilisation optique et autofocus

Capteur téléobjectif 50 MP, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus, stabilisateur optique, zoom 2x

Capteur ultra grand-angle 8 MP, objectif ouvrant à f/2.2

Capteur selfie 32 MP, objectif ouvrant à f/2.5

Compatible WiFi 7, Bluetooth 5.4 et USB 3.1

Android 15

Certification IP69

Realme GT 7T

Écran 1.5K 120 Hz LTPO AMOLED de 6,8 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 8400 Max

12 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage

Batterie 7000 mAh compatible charge rapide 120 watts

compatible charge rapide 120 watts Capteur principal 50 MP, objectif ouvrant à f/1.8, stabilisation optique et autofocus

Capteur ultra grand-angle 8 MP, objectif ouvrant à f/2.2

Capteur selfie 32 MP, objectif ouvrant à f/2.5

Compatible WiFi 7, Bluetooth 5.4 et USB 3.1

Android 15

Certification IP69

Grande puissance et une énorme batterie dans le Realme GT 7

Comme vous pouvez le constatez, deux changements majeurs ont été apportés au GT 7 par rapport au GT 6 : la batterie qui profite de la technologie silicium carbone pour offrir une capacité rehaussée de 1500 mAh pour atteindre les 7000 mAh ; et l’arrivée du Dimensity 9400E, le dernier chipset haut de gamme de MediaTek dont vous retrouvez une version moins récente dans le Find X8 Pro. C’est un SoC très puissant. Il est servi ici par 12 Go de RAM, au lieu de 8 Go, certainement pour apporter plus de fluidité aux applications d’intelligence artificielle et aux jeux gourmands.

Le Realme GT 7T adopte une plate-forme moins performante, le Dimensity 8400 Max, mais il garde tout de même assez de puissance pour tous les usages. La vraie seule concession qui risque de faire tiquer certains utilisateurs, notamment les photographes amateurs, est le retrait du téléobjectif. Pour le reste, les changements sont anecdotiques. Pour les deux téléphones, vous avez aussi de beaux matériaux : du métal sur les tranches et du verre ou du cuir vegan au dos. La fibre de verre utilisée pour la coque du GT 7 est mélangé pour la première fois à du graphène pour améliorer la dissipation thermique.

Les Realme GT 7 et GT 7T sont vendus entre 650 et 800 euros

Passer de Qualcomm à MediaTek a un effet immédiat sur le tarif de vente des deux smartphones. Les prix de départ des Realme GT 7 et GT 7T démarrent à 750 euros et 650 euros respectivement. Comptez 50 euros de plus pour double la capacité de stockage. Voici les prix de toutes les déclinaisons possibles :

Realme GT 7T 8/256 : 650 euros

Realme GT 7T 8/256 : 700 euros

Realme GT 7 12/256 : 750 euros

Realme GT 7 12/512 : 800 euros

Notez également l’existence d’une version plus musclée du GT 7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage : le GT 7 Dream Edition. Réalisé en partenariat avec la marque Aston Martin, ce téléphone bénéficie d’une coque spécifique plus racée, un coloris vert exclusif, une adaptation graphique de l’interface et une belle boite. Elle contient deux accessoires absents de la version standard : un chargeur et une coque de protection. Elle est vendue 900 euros. Et comme toujours, restez connecté à Phonandroid pour le test complet de ces deux téléphones.

Un accessoire connecté accompagnait les deux smartphones : les Realme Buds Air 7 Pro. Vendus 139 euros, ces écouteurs TWS profitent d'un double transducteur pour la restitution du son, une réduction du bruit jusqu'à 53 décibels, une latence de 45 ms, la compatibilité Swift Pair et Fast Pair, ainsi qu'une coque protégée contre l'eau (certification IP55). Le boitier de charge est en aluminium, ce qui est plutôt rare.