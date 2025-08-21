Spotify fait supprimer ce clone pirate populaire et ça ne sert absolument à rien

Une copie illégale de Spotify permettant d'accéder aux fonctionnalités Premium de la plateforme gratuitement a disparu suite aux demandes du service de streaming audio. Un geste au final inutile, on vous explique.

Vous l'ignorez peut-être, mais Spotify doit en grande partie son succès aux pirates du Web. Lorsque le service a lancé la version bêta de sa plateforme de streaming audio, il aurait largement alimenté son catalogue en piochant dans les fichiers MP3 disponibles sur The Pirate Bay. Un temps désormais révolu. Avec ses 700 millions d'utilisateurs mensuels dans plus de 180 pays, Spotify s'adonne à la chasse aux hackers et ne lésine pas sur les moyens.

Il existait en effet de nombreuses applications imitant l'interface du service dans un but très simple : permettre l'accès aux fonctions Premium sans débourser le moindre centime. Un procédé illégal dont certains justifient l'utilisation par les augmentations incessantes du prix de l'abonnement Spotify. Parmi les copies les plus populaires, il y a EeveeSpotify. Ou plutôt, il y avait. Suite à la demande de l'entreprise suédoise, elle et ses plus de 500 “forks” (copies) ont été supprimées de GitHub.

La disparition d'un célèbre copie illégale de Spotify n'a aucun effet, voici pourquoi

Dans la requête formulée par Spotify, visible sur GitHub, on peut lire à propos d'EeveeSpotify que “les fichiers identifiés ci-dessous sont dérivés de copies non autorisées des droits d'auteur de Spotify et/ou les fichiers identifiés ci-dessous sont des œuvres dérivées basées sur les droits d'auteur de Spotify“. Et c'est vrai. Vous pouviez en effet télécharger une version modifiée de Spotify directement depuis la page du projet.

Cette subtilité a permis au développeur de proposer EeveeSpotify Reborn immédiatement. Ici, pas de copie de Spotify, juste le programme pour modifier l'appli. Le raisonnement est le suivant : si l'outil est proposé seul, sans l'intégrer à l'application Spotify donc le code est protégé par les droits d'auteurs, la plateforme ne pourra rien lui dire. C'est l'utilisateur qui se met dans l'illégalité s'il l'utilise.

L'interprétation peut sembler bancale, mais pour l'instant EeveeSpotify Reborn est encore en ligne. On se doute que Spotify ne laissera pas passer une telle pirouette et trouvera un argument pour demander son retrait rapidement.