Non, ce n’est pas Kylian Mbappé qui vous incite à parier tout votre argent, c’est un deepfake

Des publicités frauduleuses utilisent la technologie deepfake pour imiter la voix de personnalités comme Kylian Mbappé, promouvant des jeux d'argent en ligne. Ces arnaques, qui détournent également d'autres personnalités publiques, soulèvent des inquiétudes sur l'usage des outils d'IA dans la création de contenu trompeur.

Face à l'évolution rapide des deepfakes, des incidents récents soulignent les risques liés à l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle pour créer des contenus trompeurs. Des cas comme l'affaire Taylor Swift, où des images explicites générées par IA ont circulé, ont incité les législateurs aux Etats-Unis à proposer des mesures pour protéger l'intimité des individus. Cette tendance met en lumière la nécessité d'une vigilance accrue et d'une réglementation adaptée pour prévenir les abus.

Dans ce contexte, les plateformes telles que YouTube prennent des initiatives pour endiguer la propagation de deepfakes nuisibles. La première envisage d'instaurer des règles claires pour signaler le contenu IA. Tandis que X a temporairement bloqué les recherches sur Taylor Swift pour protéger sa vie privée. Ces mesures reflètent les efforts croissants pour créer un environnement numérique plus sûr, soulignant l'urgence d'agir face aux deepfakes, comme le montre l'utilisation détournée de la voix de Kylian Mbappé dans des publicités frauduleuses.

Des deepfakes représentent des personnalités comme Mbappé dans des pubs de jeux d'argent

Des publicités exploitent des interviews et des apparitions médiatiques en créant des contenus qui semblent endossés par des célébrités. Victor Baissait a exposé ces tromperies, montrant comment des outils d'IA transforment des séquences authentiques en publicités mensongères. Cette pratique trompeuse, bien que techniquement avancée, vise principalement à attirer les utilisateurs vers des plateformes de jeux peu scrupuleuses, incitant à des dépenses basées sur la fausse promesse de gains faciles.

L'utilisation de la voix clonée de personnalités comme Mbappé dans des publicités malveillantes marque une évolution inquiétante des techniques d'escroquerie en ligne. Ces vidéos, bien que grossières, parviennent à se frayer un chemin sur des plateformes comme Google Play, promouvant des jeux d'argent peu fiables. La sophistication croissante de ces technologies deepfake rend leur détection de plus en plus difficile. Et malgré leur manque de raffinement, elles réussissent à se frayer un chemin sur des reseaux sociaux réputés comme Facebook, pointant du doigt les menaces auxquelles font face les utilisateurs et les autorités pour identifier et contrer ces arnaques sophistiquées.