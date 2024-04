La SNCF et la RATP vont vous surveiller grâce à l’IA, Paris donne son accord pour un essai

La ville de Paris autorise la SNCF et la RATP à utiliser la vidéosurveillance algorithmique le temps d'un week-end de test. L'intelligence artificielle va pouvoir analyser les images capturées lors de deux événements spécifiques.



On le répète souvent : l'intelligence artificielle peut servir dans tous les domaines ou presque. Il y en a certains où son usage peut faire froncer les sourcils tant il est facile d'imaginer les abus potentiels. La vidéosurveillance en est un. De l'autre côté de l'Atlantique, l'IA est déjà utilisée dans le métro de New-York pour repérer les fraudeurs. Plus proche de nous, le Royaume-Uni aimerait que la police puisse lancer la reconnaissance faciale dans tout le pays. Sans surprise, la France aussi a des projets de ce genre, même s'ils sont moins extrêmes.

Déjà votée dans la loi “Jeux olympiques et paralympiques“, l'expérimentation de ce qu'on appelle la vidéosurveillance algorithmique (VSA) va reprendre prochainement. Le premier test a en effet eu lieu les 3 et 5 mars derniers lors de deux concerts de Depeche Mode à l'Arena de Bercy. La VSA consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour analyser en temps réel les images capturées par les caméras. L'objectif est multiple : détecter un comportement suspect, suivre quelqu'un, repérer un objet abandonné, surveiller des intrusions en zone interdite… Ici, ce sont la RATP et la SNCF qui vont recourir au procédé.

La SNCF et la RATP sont autorisées à utiliser la vidéosurveillance algorithmique sur une durée déterminée

Dans un arrêté de la préfecture de police de Paris, on peut lire que “le service RATP sûreté est autorisée à mettre en œuvre le traitement algorithmique dénommé ‘Cityvision' et développé par la société Wintics du 20 avril à 14 heures au 21 avril 2024 à 6 heures, à l'occasion du concert du groupe Black Eyed Peas dans la salle du Paris La Défense Arena le 20 avril 2024“.

Vient ensuite la SCNF qui exploitera “les images issues des 118 caméras installées en gare de Paris-Gare de Lyon et du pont du Garigliano” du 19 au 22 avril, dans le cadre de la 30e journée de la Ligue 1 de football.

Dans les deux cas, “les opérations de collecte, de consultation, de communication, de modification et d'effacement des images faisant l'objet d'une analyse algorithmique, ainsi que les signalements générés par le traitement font l'objet d'un enregistrement. Ces données sont conservées douze mois“. Les autorités rappellent que le système ne permet pas la reconnaissance faciale. Cette dernière est encadrée et réservée à des situations précises.

Source : BFMTV