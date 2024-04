IA : Photoshop peut générer des images à partir de textes, plus besoin de maîtriser l’outil

Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle directement dans Photoshop, le logiciel devient capable de créer des images à partir de requêtes écrites. Son utilisation est à la portée de tous.

Adobe, entreprise connue pour ces logiciels de création comme Photoshop, Premiere Pro ou After Effects, pour ne citer qu'eux, n'a pas raté le virage de l'intelligence artificielle. Elle dévoile Firefly, son IA maison, fin 2023. Les premiers essais montrent des capacités impressionnantes et extrêmement simple à mettre en œuvre. Elle permet par exemple de passer une photo prise en mode portrait à l'horizontale en remplissant les parties manquantes, ou bien de supprimer des personnes sur un cliché, à la manière de la gomme magique des smartphones Pixel de Google.

Mais ce que la plupart des gens recherchaient était la possibilité de générer une image en tapant une requête. Cette fonction est disponible sur le Web et vous pouvez l'essayer gratuitement si vous le souhaitez. Désormais, elle est intégrée directement dans le logiciel Photoshop et permet de créer “une image ou une scène complexe à partir de zéro sur une toile vierge en rédigeant des descriptions détaillées, y compris les couleurs, l'ambiance, l'éclairage et le style souhaités, pour produire de meilleurs résultats et aider à guider le processus créatif vers votre vision“.

Adobe intègre son IA directement dans Photoshop et met la création d'images à la portée de tous

Disponible dans la dernière version bêta de Photoshop, l'IA prend la forme du bouton Générer une image dans la barre de tâches contextuelle qui apparaît en ouvrant un calque vierge. En cliquant dessus, vous faites apparaître une fenêtre dans laquelle il faut taper ce que l'on souhaite, tout en choisissant un type (art ou photo) et un style. Vous pouvez pointer vers un fichier qui servira de référence, ou bien choisir parmi les propositions du logiciel.

Si ce que vous obtenez n'est pas tout à fait à votre goût, il suffit d'utiliser la fonction permettant de créer des variations de l'image créée. Au final, l'outil se révèle aussi intuitif qu'attendu et permet d'obtenir des résultats très satisfaisants en quelques secondes. Cela étend l'utilisation de Photoshop aux amateurs ne sachant pas vraiment s'en servir, même s'il sera toujours préférable de savoir comment retoucher ce que l'intelligence artificielle aura généré pour nous.