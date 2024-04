Une IA a réussi son premier combat aérien à face un pilote humain

La DARPA, l'agence américaine spécialisée dans le développement des technologies militaires, vient de faire part d'un succès important. Une IA intégrée dans un avion de chasse modifié est parvenu à affronter sans difficulté un pilote humain lors d'un entraînement au combat.

On le sait, l'IA est en train de s'intégrer dans un nombre grandissant de secteurs et d'activités. On pense évidemment à la génération de contenus comme Dall-e ou Midjourney, à la recherche comme Gemini ou ChatGPT ou encore dans le cinéma comme l'a prouvé cette récente série Disney réalisée en partie grâce à l'IA.

Mais comme vous pouvez l'imaginer, cela fait des années maintenant que l'armée américaine travaille sur différents projets pour intégrer l'IA à des technologies militaires. La DARPA, l'agence américaine en charge de la recherche & développement des moyens de défense, planche par exemple depuis décembre 2022 sur une intelligence artificielle capable de piloter des avions de chasse comme le ferait un humain.

Après avoir réalisé plusieurs simulations de combats aériens avec ce pilote IA, la DARPA a souhaité aller plus loin en intégrant l'IA dans les systèmes d'un avion de chasse expérimental : le X-62 A. Pour les curieux, cet aéronef est basé sur un F-16D biplace modernisé. Développé par la compagnie Lockheed Martin, cet engin a été pensé pour le pilotage autonome. Il embarque par exemple un système de simulation Vista, un algorithme MFA et un système de contrôle autonome SACS en charge de contrôler les commandes de l'avion.

A lire également : La SNCF et la RATP vont vous surveiller grâce à l’IA, Paris donne son accord pour un essai

Cette IA a réussi son premier combat aérien face à un humain

Après plusieurs essais en vol couronnés de succès, la DARPA a souhaité mettre à l'épreuve les capacités de pilotage de l'IA… En situation de combat cette fois-ci. Après avoir réussi son décollage depuis la base aérienne d'Edwards en Californie, l'IA a donc pris part à un entraînement au combat aérien face à un pilote de chasse de l'US Air Force en septembre 2023.

D'après les dires de la DARPA, l‘IA a parfaitement géré cet affrontement. Notez que des pilotes humains étaient à bord du X-62 A, d'abord pour analyser le comportement de l'IA, puis pour reprendre éventuellement le contrôle de l'appareil en cas de pépin. Mais d'après l'agence américaine, aucune intervention humaine n'a été requise. La DARPA affirme que les deux appareils se sont livrés “à des engagements rapprochés de haute intensité” jusqu'à 600 mètres d'altitude et 1200 miles par heure (soit 1931 km/h). Néanmoins, impossible de savoir qui a été le grand gagnant de ce “dogfight” simulé… La DARPA a préféré garder l'issu du combat secrète.

“Les combats aériens étaient le problème à résoudre pour que nous puissions commencer à tester des systèmes autonomes d'intelligence artificielle dans les airs. Chaque leçon que nous apprenons s'applique à chaque tâche que vous pourriez confier à un système autonome”, affirme Bill Gray, pilote d'essai en chef de l'école de pilotage de l'US Air Force.

Source : The Verge