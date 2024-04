Taylor Swift : ce nouvel album divise les fans, aurait-il été généré par l’IA ?

Alors que le monde de la musique attend le nouvel album de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, qui sortira aujourd’hui, le 19 avril, un étrange doppelgänger artificiel a fait son apparition sur les plateformes de streaming.

Hier, les fans de Taylor Swift ont découvert ce qui semble être un faux album généré par l'IA, qui veut se faire passer pour le prochain album de Swift, avec des titres de chansons et des illustrations familières. Le mystérieux album AI, d'une durée d'environ 30 minutes, a fait surface sur les principaux services de streaming tels que Spotify et Deezer.

À première vue, il semble reproduire le véritable “The Tortured Poets Department”. Le titre est presque identique, tout comme l'esthétique pensive de la pochette en noir et blanc. Mais en y regardant de plus près, de subtiles modifications dans les titres des chansons laissent entrevoir les origines synthétiques de l'album. Des titres comme “Fortnight” deviennent “Fortnite”, tandis que “My Boy Only Breaks His Favorite Toys” est réimaginé en “My Girl is My Toy”.

Taylor Swift est de nouveau victime de l’IA

La musique apparemment créée par l'IA a déclenché des sonnettes d'alarme concernant la sécurité des plateformes et la surveillance des contenus. Deezer a récemment supprimé plus de 26 millions de titres, dont certains générés par l'IA, en développant des outils pour détecter les téléchargements artificiels. Spotify a supprimé de faux titres similaires, sans toutefois interdire totalement cette pratique. Aucun des deux services de streaming n'a officiellement abordé la question de l'imitation de l'album de Swift ou n'a donné d'informations sur sa provenance.

Bien sûr, les sorties non autorisées n'ont rien de nouveau à l'ère du piratage et des fuites. Mais à mesure que les outils d'intelligence artificielle deviennent plus sophistiqués, l'usurpation de l'identité d'artistes populaires à l'aide de contenus générés par des machines ouvre une nouvelle frontière que les plateformes de diffusion en continu commencent à peine à explorer.

Pour les fervents admirateurs de Taylor, l'intrusion d'une IA dans le royaume de leur reine est probablement perçue comme une intrusion impardonnable. Qu'il s'agisse d'une parodie, d'une preuve de concept ou d'un piratage, cet album ne devrait pas trop impacter l’artiste. Midnights, qui contient les singles Anti-Hero, Bejeweled et Karma, avait également fait l'objet d'une fuite en ligne avant sa date de sortie, mais cela n’avait en rien nui aux ventes. Ce nouvel événement devrait néanmoins grandement déranger Taylor Swift, puisque c’est au moins la troisième fois qu’elle est victime de l’IA en seulement quelques mois.