ChatGPT : l’application Android et iOS rattrape enfin son retard sur la version web avec cette fonctionnalité essentielle

Dans une prochaine mise à jour, les utilisateurs smartphone de ChatGPT vont enfin profiter d’une fonctionnalité disponible uniquement sur la version web. Une raison de plus de n’utiliser l’IA que sur Android ou iOS.

À bien des égards, il est beaucoup plus pratique d’utiliser ChatGPT sur son smartphone Android ou son iPhone que sur la version web. En plus de la mobilité évidente de la solution, l’application profite de plusieurs fonctionnalités exclusives, notamment les commandes vocales qui peuvent faire gagner beaucoup de temps. Malheureusement, ce temps gagné peut être aussitôt perdu si le prompt qui en découle est erroné.

En effet, sur Android comme sur iOS, il est encore impossible de modifier un prompt après envoi. Si celui-ci ne correspond pas à votre demande, il vous faudra retaper entièrement la phrase, ce qui est bien moins agréable sur un clavier de smartphone que sur un clavier de PC. Pourtant, cette fonctionnalité existe sur la version web de ChatGPT, qui propose un bouton Modifier sous la forme d’une icône de crayon quand on survole le prompt.

ChatGPT permet enfin de modifier son prompt après envoi sur smartphone

Fort heureusement, cet écart est sur le point d’être corrigé. Comme l’a repéré le leaker AssembleDebug, la dernière version beta de ChatGPT sur Android et iPhone intègre enfin la possibilité d’éditer un prompt après envoi. Plus besoin de retaper ce dernier donc lorsqu’il contient une faute et qu’il n’est pas assez précis. La fonctionnalité fonctionne de manière similaire sur Android et iOS.

Pour l’invoquer, il suffit de rester appuyer sur le message que l’on souhaite éditer, puis d’appuyer sur le bouton Modifier dans le menu qui s’ouvre. Une fois terminé, il ne reste plus qu’à envoyer le message comme on le ferait avec un prompt ordinaire. ChatGPT prendra alors en compte les modifications et changera sa réponse en fonction. On ne sait pas encore quand la fonctionnalité sera disponible pour le grand public mais on imagine que cela ne devrait pas tarder.

Source : Android Authority