L’affaire Taylor Swift pourrait mettre fin à l’un des pires fléaux d’Internet

Dans le sillage de la diffusion d'images explicites générées par IA de Taylor Swift, des législateurs américains proposent une loi permettant aux individus de poursuivre en justice les créateurs et détenteurs de tels contenus, marquant un pas vers la protection de l'intimité à l'ère numérique.

L'évolution rapide de l'IA a conduit à une prolifération sans précédent de contenu X généré par intelligence artificielle. Une tendance soulignée par des sites pornographiques proposant des deepfake et qui attire de plus en plus d’adeptes. Néanmoins, certaines plateformes comme YouTube tentent de protéger les artistes contre ce type de contenu.

Récemment, X a aussi réagi à la diffusion de fausses images pornographiques concernant Taylor Swift. La plateforme a tout simplement bloqué les recherches sur son nom. Cette mesure temporaire est destinée à protéger sa sécurité et sa vie privée. Face à cette problématique, la proposition de loi DEFIANCE aux États-Unis vise à établir un cadre légal permettant aux victimes de telles pratiques de demander réparation.

Vers un ban des contenus pornographiques IA non-consensuels après la controverse Taylor Swift

L'affaire impliquant Taylor Swift et les images pornographiques générées par IA a mis en lumière les dangers et les abus potentiels associés à la technologie des deepfakes. Dans ce cas précis, des photographies explicites de l'artiste, créées sans son consentement à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, ont été diffusées sur internet, provoquant une onde de choc à travers l'opinion publique et les médias.

Face à cette situation, la proposition de loi DEFIANCE (Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits) vise à fournir un moyen légal aux victimes de telles pratiques de réclamer réparation. Son but est de cibler spécifiquement ceux qui produisent ou détiennent intentionnellement ces images dans le but de les propager. Ce cas, représentatif des risques liés à l'usage détourné de l'IA pour créer des contenus préjudiciables, a accéléré l'action législative. Ceci souligne la nécessité d'adapter les lois à l'évolution des technologies et des menaces qu'elles peuvent engendrer.

Les images pornographiques manipulées par l'intelligence artificielle, fréquemment appelées deepfakes, ont vu leur popularité et leur sophistication augmenter depuis l'apparition du terme en 2017. Bien que la plupart des États aient adopté des lois interdisant la pornographie non consensuelle, peu d'entre eux disposent de législations couvrant les imageries simulées. La loi DEFIANCE chercherait à combler cette lacune, s'appliquant non seulement aux images générées par IA mais également aux images réelles modifiées pour paraître sexuellement explicites.

Source : Judiciary