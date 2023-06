Amazon utilise l’IA pour créer des résumés des avis sur ses produits

Amazon reste très présent sur le front de l’innovation. Dans un article publié par CNBC, on apprend ainsi qu’Amazon fait désormais appel à l’Intelligence artificielle dans son application pour créer un résumé de l’ensemble des avis publiés par les clients pour chaque produit de son catalogue.

Sur Amazon, il n’est pas rare qu’un article cumule plusieurs dizaines de milliers d’évaluations. Quand on est intéressé par ce produit, mais que l'on aimerait en savoir un peu plus sur ses points forts et ses points faibles, la note moyenne ne fournit pas les détails nécessaires. S'ensuit alors une longue et fastidieuse lecture des commentaires des clients.

Dans ce contexte, le géant du commerce en ligne commence à mettre l’IA à profit pour créer des résumés de ce que les acheteurs aiment ou détestent à propos d’une référence. Nous devrons bientôt voir ce type de résumés non loin des traditionnels avis des clients, à côté de la mention « Généré par l’IA à partir des avis des clients ».

Amazon utilise l’Intelligence artificielle pour améliorer l’expérience des clients

Les représentants d’Amazon ne sont pas entrés dans le détail du fonctionnement de ce nouvel outil. Nous ne saurons donc pas quel grand modèle de langage est utilisé pour accomplir cette tâche. Notons que ChatGPT d’OpenAI est particulièrement adapté pour ce type de travail : sa formidable puissance lui permet d’ingérer une énorme quantité de texte, de le résumer, et d’en extraire les « sentiments » (positif ou négatif).

De l’avis même de Bill Gates, le chatbot d’OpenAI va rendre Google et Amazon obsolètes. Il est donc temps pour les GAFAM de passer à la vitesse supérieure s’ils ne veulent pas perdre leurs places de leaders dans leurs secteurs respectifs. Outre cet outil de création de résumés des évaluations, Amazon a lancé Bedrock, sa propre IA générative. Par ailleurs, la compagnie va continuer d’utiliser l’apprentissage automatique pour faire des offres toujours plus précises et des publicités toujours mieux ciblées à sa clientèle.

