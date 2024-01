Amazon : discuter avec Alexa pourrait très bientôt devenir payant

Amazon prévoirait de lancer une version par abonnement de son célèbre assistant vocal, Alexa, dès juin 2024, dans le but de générer davantage de revenus grâce à son assistant virtuel.

Selon un rapport de Business Insider, citant des documents internes et des sources anonymes, Amazon travaille sur une nouvelle version d'Alexa qui utilise l'IA générative, une technologie qui peut créer des réponses naturelles et conversationnelles, plutôt que des réponses scénarisées.

La nouvelle version d'Alexa, appelée en interne “Remarkable Alexa“, sera accessible moyennant un abonnement mensuel et sera commercialisée sous le nom d'”Alexa Plus”. L'abonnement offrira aux utilisateurs davantage de fonctionnalités et de capacités, telles que la compréhension de commandes complexes, le traitement de demandes multiples et la fourniture de réponses plus précises et plus pertinentes.

L’avenir d’Alexa est encore incertain

Le rapport révèle également que le projet est confronté à plusieurs défis et retards, en raison de difficultés techniques, de problèmes de qualité et de politiques internes. La nouvelle version d'Alexa ne répond toujours pas aux normes attendues pour Alexa Plus, et certains employés d'Amazon s'interrogent sur la viabilité et la demande de faire payer Alexa. Cependant, « Si cela ne génère pas de revenus, Alexa est en difficulté », assure déjà un employé anonyme.

Le rapport suggère également que certains utilisateurs pourraient ne pas vouloir payer pour Alexa, surtout s'ils paient déjà pour d'autres services d'Amazon, tels qu'Amazon Music. Ce rapport intervient à un moment où Amazon est confronté à une concurrence et à une pression croissante sur le marché des assistants vocaux, ainsi que dans le domaine plus large de l'IA.

Alexa a eu du mal à générer des revenus, car la plupart des utilisateurs s'en servent pour des requêtes de base, plutôt que pour des transactions. Fin 2022, Business Insider a rapporté qu'Alexa était en passe de faire perdre 10 milliards de dollars à Amazon cette année-là.

Ce rapport fait également suite à une série de licenciements chez Amazon, qui ont touché la division des appareils et des services, ainsi que l'équipe chargée de l'IA. En novembre 2023, Business Insider a rapporté qu'Amazon avait licencié certains de ses chercheurs en IA, citant un courriel qui disait : “Nous ne faisons pas les progrès que nous devons faire en matière d'IA”. Il reste donc maintenant à savoir si Alexa Plus verra ou non le jour en 2024.