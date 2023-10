Amazon Prime Air : la livraison par drone arrive en Europe, le service n’est pas mort

Malgré ses difficultés certaines, Amazon a annoncé que son service de livraison par drone va s’étendre au Royaume-Uni et à l’Italie. Jusqu’à maintenant, seulement deux villes américaines ont accueilli les essais pour Prime Air. Or, nous savons désormais le programme est loin d’être un succès pour le moment.

On pensait Amazon Prime Air enterré. Au début d’année, un rapport édifiant soulignait l’échec cuisant du service de livraison par drones, qui n’aurait effectué que 10 vols depuis son lancement en 2013. Il faut dire qu’en 10 d’existence, seulement deux villes américaines, situées au Texas et en Californie, ont pu accueillir les essais d’Amazon. Ce n’est d’ailleurs qu’en 2022 que la seconde a rejoint la liste. Pourtant Amazon Prime Air n’est, visiblement, pas encore mort.

C’est que nous annonce le géant du e-commerce dans un récent communiqué de presse, qui annonce non seulement l’extension des tests dans une troisième ville américaine, mais aussi et surtout l’arrivée de ces derniers en Europe. La France n’y aura pas encore droit, puisque ce sont le Royaume-Uni et l’Italie qui ont été retenus par Amazon. Les drones de la firme débarqueront donc sur le Vieux continent d’ici la fin 2024.

Amazon Prime Air arrive en Europe, ah bon ?

Pour l’heure, on ne connaît pas encore les villes qui accueilleront les drones d’Amazon. Nous en saurons certainement d’ici l’année prochaine, puisque, disons-le, la fenêtre annoncée par la firme est encore très large. À cela s’ajoute une petite précision : les drones et camionnettes de la flotte du géant n’auront pas droit à leur propre centre, mais seront plutôt intégrés aux entrepôts déjà existants dans les villes concernées.

Pas mort, donc, mais vraiment florissant non plus. « Nous prendrons bientôt notre envol depuis de nouvelles villes, pays et continents. Restez à l’écoute pour plus de détails et de mises à jour dans les mois à venir », promet pourtant Amazon dans son communiqué. Un nouveau drone, le MK30, rejoindra même la flotte pour améliorer les conditions de livraison, tant au niveau de la distance que de la résistance à la pluie.

