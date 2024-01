L’IA Bard s’invite dans Google Assistant, voici à quoi cela ressemble

L'intelligence artificielle de Google, Bard, va bientôt venir enrichir Google Assistant pour le rendre beaucoup plus efficace. Avant un déploiement officiel, voici un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler.



Bien que l'intelligence artificielle Bard de Google soit sortie comme un produit indépendant, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s’immisce dans la plupart des applications et services de la firme de Moutain View. En parallèle du lancement des Pixel 8 et 8 Pro en octobre 2023, l'entreprise révélait d'ailleurs que l'IA Bard allait bientôt devenir partie intégrante de Google Assistant. Le but est bien sûr de rendre ce dernier plus efficace à tous les niveaux, mais rassurez-vous : vous devriez normalement avoir le choix d'utiliser la version classique ou celle boostée à l'intelligence artificielle.

Lire aussi – Bard : vous attendez quoi de l’IA en 2024 ? Google est curieux de le savoir

À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune date de lancement officiel n'a été donnée. Cela n'a pas empêché nos confrères de 9to5Google de décompiler la dernière version de l'application Google sur Android pour en extraire un premier aperçu d'Assistant avec Bard. Il faut bien sûr garder en tête que tout est sujet à modifications plus ou moins importantes d'ici le déploiement final. Ce que l'on note cependant, c'est que même si choix il y a, Google semble vraiment vouloir que vous essayiez son IA.

Google va vous inciter à essayer Bard dans Google Assistant

En lançant Google Assistant, un message s'affiche au-dessus de l'interface habituelle de l'application. Il indique “Essayez Assistant avec Bard. L’assistant IA expérimental de Google peut vous aider lorsque l’inspiration vous vient ou que vous avez simplement besoin de faire avancer les choses. Parlez, écrivez ou prenez une photo pour commencer”. On ne sait pas au bout de combien de temps le message réapparaît, si c'est le cas, après avoir choisi “Peut-être plus tard”.

En terme d'utilisation, on peut voir une zone dans laquelle il faudra “Écrire, parler ou partager une photo”. Trois boutons représentant ces actions sont disponibles en bas de la fenêtre. Enfin, dans l'application Google, il sera possible de basculer entre une recherche normale et une autre assistée par l'intelligence artificielle. En haut de la page, un “slider” permettra de choisir d'un simple glissement du doigt.