Bonne nouvelle, l’IA Gemini de Google pourrait tourner sur votre vieux smartphone

Un récent changement dans l'intelligence artificielle Gemini de Google laisse penser qu'elle sera utilisable même sur des smartphones datant de plusieurs années. Pas besoin d'acheter le dernier modèle en date pour en profiter.

Il n'y a pas si longtemps, Google annonçait Bard en grande pompe, son intelligence artificielle voulant concurrencer ChatGPT. Depuis, le chatbot de la firme de Moutain View a bien évolué, à tel point qu'il change de nom au début de l'année 2024 pour devenir Gemini. L'idée est simple : intégrer l'IA partout où c'est possible. En toute logique, on s'attend à ce qu'elle débarque sur nos smartphones, et ce sera effectivement le cas. Sauf que tout le monde n'aura pas droit à la même version.

Google a en effet décliné Gemini sous plusieurs formes plus ou moins puissantes pour, entre autres, proposer celle qui correspond le mieux aux capacités de l'appareil chargé de faire fonctionner l'IA. C'est ainsi que l'on retrouve par exemple Gemini Nano sur le Pixel 8 Pro et sur le Pixel 8, alors que ce dernier ne devait pas y avoir droit. Mais quelle que soit celle à laquelle vous pouvez prétendre en théorie, il y a des pré-requis à respecter, à commencer par la version d'Android.

L'IA Gemini de Google fonctionnerait même sur des smartphones sortis il y a des années

Actuellement, l'application Gemini demande Android 12 ou supérieur, ce qui limite déjà les possibilités d'installation. Selon les chiffres de Statcounter, cela représente environ 60 % des smartphones dans le monde. Un changement discret repéré par AssembleDebug va cependant élargir la base d'utilisateurs potentiels. La dernière APK (l'équivalent des programmes en .exe de nos PC Windows) de Gemini numérotée 1.0.626720042 indique en effet qu'elle supporte Android 10 ou plus.

Toujours d'après Statcounter, on passe alors à environ 85 % de mobiles compatibles. C'est donc une excellente nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent essayer l'IA Gemini sur leur téléphone datant de 2017 ou 2018. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez la retrouver à différents endroits : elle est intégrée à Messages et arrive même dans Google Maps.

Source : Android Authority