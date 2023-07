Bard : l’IA de Google est disponible en France et fait le plein de nouveautés, voici comment l’utiliser

Ça y est ! Bard, l'intelligence artificielle de Google, se lance en Europe, et donc en France. La grosse mise à jour déployée ajoute également de nombreuses fonctionnalités utiles à l'IA qui veut se poser en rival de ChatGPT. On vous dit tout.



Tout va très vite dans le monde de l'intelligence artificielle. En début d'année débarquait Bard, l'intelligence artificielle de Google pour concurrencer ChatGPT. Pour rappel, il s'agit de ce qu'on appelle un “robot conversationnel”. Globalement, vous lui posez une question ou lui demandez de faire quelque chose (rédiger une annonce, créer un planning, voire élaborer un code informatique fonctionnel), et l'IA se charge de vous répondre. Le projet de Google est très prometteur sur le papier, d'autant que dès son lancement, il utilise les informations disponibles sur Internet pour donner ses réponses. ChatGPT le fera aussi, mais plus tard, via la fonctionnalité “Browse with Bing”, une option payante.

Bard s'enrichit très vite de fonctions intéressantes, comme utiliser votre localisation pour affiner ses réponses, et on n'a qu'une hâte, l'essayer. Problème (de taille), le service n'est pas disponible dans l'Union européenne, et pire : en juin dernier, Google est contraint de repousser la sortie de Bard en Europe. C'est désormais du passé. Aujourd'hui, Google met à jour Bard et le lance, entre autres, en France. Au total, Bard est disponible dans plus de 40 langues et 230 pays et territoires. La firme de Mountain View indique qu'il s'agit de “sa plus grande mise à jour”, et effectivement, elle fait le plein de nouveautés.

Comment accéder à Bard de Google

Maintenant que l'on peut utiliser Bard en France, rappelons d'abord comment y accéder. Rien de plus simple, rendez-vous sur le site bard.google.com et cliquez sur “Connexion”. Google oblige, il faut utiliser un compte du même nom (une adresse Gmail). C'est tout ! Pas d'inscription supplémentaire ou de liste d'attente, et c'est gratuit. Vous arrivez directement sur la page de Bard, à partir de laquelle vous pouvez commencer à taper vos requêtes. N'oubliez pas que pour l'instant, seule une interface Web existe. Même sur mobile, passez par un navigateur Web.

L'idée est d'être le plus naturel possible dans la formulation, comme si vous parliez à quelqu'un, tout en apportant les précisions que vous jugez nécessaires. Si vous voulez faire rédiger un mail expliquant que vous ne pourrez pas venir à tel rendez-vous, dites à qui il s'adresse, la raison de l'absence, ou encore que le message ne doit pas dépasser un certain nombre de lignes. Dans un premier temps, vous pouvez vous aider des suggestions proposées par Bard lui-même. Notez d'ailleurs un bouton “Autres suggestions” en haut à droite du cadre de réponse, qui affiche 3 variantes de la réponse de l'IA.

Lire aussi – ChatGPT-4 : tout savoir sur l’IA et comment améliorer les réponses

Bard se lance en France et fait le plein de nouveautés

Le lancement de Bard en Europe et la possibilité de l'utiliser en français ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Google a profité de la mise à jour de son intelligence artificielle pour y ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il est maintenant possible d'écouter les réponses. Une fois que Bard a répondu à votre requête, cliquez sur le symbole de haut-parleur pour lancer la lecture par une synthèse vocale. C'est notamment utile pour connaître la bonne prononciation d'un mot, ou entendre comment sonne un script, précise Google. Le résultat est plutôt naturel après nos tests.

Par défaut, Bard conserve les échanges que vous avez avec lui pour que vous puissiez les retrouver facilement. Vous pouvez désormais épingler, organiser et modifier les conversations. Dans la colonne de gauche, un simple clic sur les 3 points verticaux ouvre les options correspondantes. Dans la même idée, il est maintenant possible de partager vos conversations avec d'autres personnes via un lien généré par Bard, exactement comme vous partageriez un Google Docs par exemple.

Bard va devenir plus intelligent

Plus confidentielle, mais non moins utile pour les développeurs qui utilisent Bard pour créer ou améliorer du code, Google annonce la possibilité “d’exporter du code Python vers Replit, en plus de Google Colab”. Reste deux nouveautés pour le moment disponibles uniquement en anglais, mais bientôt dans les autres langues supportées comme le français. La première, une option pour adapter les réponses de Bard, via 5 modes : “simple, long, court, professionnel ou informel”. Utile selon le destinataire d'un mail par exemple, ou pour raccourcir une annonce un poil trop longue.

La deuxième, c'est d'utiliser une image dans sa requête. Soit parce que vous voulez plus d'information sur elle, soit pour l'utiliser en complément d'une demande, il suffit de glisser/déposer l'image pour que Bard l'analyse et s'en serve. On peut imaginer donner la photo d'un plat et demander quel vin pourrait l'accompagner. Ou encore des clichés d'un appartement pour lequel on souhaite un texte “vendeur” en vue d'une location.

Google n'a pas fait les choses à moitié en lançant Bard en Europe. Nul doute que d'autres fonctionnalités viendront enrichir l'intelligence artificielle dans les prochains mois et qu'elle sera de en plus intégrée aux autres services de la firme.

Source : Google