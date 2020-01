Amazon Alexa : les meilleures commandes vocales à essayer sur votre enceinte Echo

Amazon Alexa s’impose comme une solide alternative au Google Assistant et à Siri. Nous vous proposons une sélection afin de bien commencer avec l’assistant vocal, entre multimédia, appels, informations, méteo, programmation de réveil… et quelques clins d’œil. A découvrir ci-dessous !

Les possibilités offertes par Amazon Alexa sur l’Amazon Echo sont vraiment nombreuses, et il faut du temps pour connaître les bonnes commandes. Nous vous en proposons ici une sélection parmi les plus utiles : réveil, multimédia, météo, informations… Il en existe bien sûr beaucoup d’autres, mais il faut bien faire un choix et commencer quelque part. Cette liste ci-dessous constitue déjà un bon début.

Lire également : Alexa -comment empêcher les salariés d’Amazon d’écouter vos conversations sur Echo

Les commandes de base

Alexa, aide

Alexa, muet

Alexa, non-muet

Alexa, stop

Alexa, plus fort

Alexa, moins fort

Alexa, mets le volume plus fort

Alexa, mets le volume moins fort

Alexa, volume [1 à 10]

Alexa, active [skill]

Alexa, désactive [skill]

Alexa, ouvre [skill]

Ampoules et prises connectées

Alexa, allume [nom de l’appareil]

Alexa, éteins [nom de l’appareil]

Alexa, [nom de l’appareil] 50%

Alexa, [nom de l’appareil] [couleur de votre choix]

Bluetooth et appairage d’appareils

Alexa, connecte

Alexa, Bluetooth

Alexa, connecte-toi à mon téléphone

Alexa, déconnecte-toi de mon téléphone

Alexa, connecte-toi à mon haut-parleur

Alexa, déconnecte-toi de mon haut-parleur

Alexa, découvre mes appareils

Vocabulaire

Alexa, quelle est la définition de [mot] ?

Alexa, comment épelles-tu [mot] ?

Alexa, trouve moi un synonyme de [mot]

Alexa, quel est l’opposé de [mot] ?

Alexa, qu’est-ce qui rime avec [mot] ?

Alexa, quel est le mot le plus long en français ?

Alexa, donne moi un palindrome

Calcul et conversion

Alexa, combien font [nombre] plus [nombre] ?

Alexa, combien font [nombre] moins [nombre] ?

Alexa, combien font [nombre] fois [nombre] ?

Alexa, combien font [nombre] divisé par [nombre] ?

Alexa, combien fait [nombre] au carré ?

Alexa, quelle est la racine carrée de [nombre] ?

Alexa, combien fait [nombre] au cube ?

Alexa, combien fait [nombre] puissance [nombre] ?

Alexa, factoriel de [nombre]

Alexa, combien il y a t-il de [unités] dans [nombre] [unité]

Alexa, combien fait 3% de [nombre]

Alexa, est-ce que [nombre] est un nombre premier ?

Alexa, combien vaut Pi à [nombre] décimales près ?

Alexa, divise par zéro

Alexa, combien font 100 dollars en euros ? Pile ou face, un nombre au hasard Alexa, pile ou face ?

Alexa, lance un pièce

Alexa, à quel nombre penses-tu ?

Alexa, choisis un nombre entre [1] et [100]

Alexa, choisis une carte

Alexa, pierre papier ciseaux

Alexa, tu veux jouer à un jeu ?

Alexa, quelles sont les 7 merveilles du monde ?

La météo

Alexa, quelle est la météo du jour ?

Alexa, est-ce qu’il va [pleuvoir] [aujourd’hui] ?

Alexa, est-ce qu’il va [faire beau] [demain] ?

Alexa, quelle est la température actuelle ?

Alexa, donne moi la météo

Alexa, est-ce que je vais avoir besoin d’un parapluie aujourd’hui ?

Alexa, quel temps il fera ce weekend ?

Alexa, comment est la météo à [ville] ?

Alexa, est-ce qu’il va neiger ce soir ?

Réveil et minuteur

Alexa, mets un alarme pour [heure]

Alexa, réveille-moi à [heure du matin/soir]

Alexa, mets une alarme récurrente pour [les jours de la semaine] à [heure]

Alexa, minuteur

Alexa, mets un minuteur de [15 minutes]

Alexa, mets un minuteur [pizza] de [20 minutes]

Alexa, mets un second timer de [5 minutes]

Alexa, combien de temps reste-t-il au minuteur [pizza] ?

Alexa, annule le minuteur [pizza]

Alexa, annule [le minuteur de 15 minutes]

Alexa, quels sont les minuteurs en cours ?

Alexa, quelle est la prochaine alarme ?

Alexa, annule l’alacme pour [heure]

Alexa, snooze

Alexa, quand ont lieu [les vacances] cette année ? Le calendrier Alexa, qu’est-ce qu’il y a sur mon calendrier ?

Alexa, qu’est-ce qu’il y a sur mon calendrier [cette semaine]

Alexa, quel est mon prochain rendez-vous ?

Alexa, crée un nouveau rendez-vous

Alexa, ajoute [événement] sur mon calendrier le [jour] à [heure]

Alexa, ajoute un événement à mon calendrier

Alexa, qu’est-ce qu’il y a sur l’agenda ?

Alexa, combien de jours jusqu’au [date]

Alexa, quel est le premier jour du [printemps] ?

Alexa, quand a lieu [l’équinoxe de printemps] ?

Alexa, quand a lieu le changement d’heure ?

Alexa, combien il y a eu d’années depuis [1992] ?

Alexa, quand a lieu la prochaine pleine lune ?

Alexa, à quel heure le soleil se lèvera-t-il le [date]

Le multimédia

Alexa, joue la radio [Nom de la radio]

Alexa, lance une musique

Alexa, joue du [artiste]

Alexa, lance un morceau de [artiste]

Alexa, joue le dernier album de [artiste]

Alexa, joue la musique qui fait [paroles]

Alexa, joue de la musique pour [activité]

Alexa, joue de la musique pour [état émotionnel]

Alexa, arrête la musique dans [minutes]

Alexa, pause

Alexa, suivant

Alexa, précédent

Alexa, active le mode aléatoire

Alexa, désactive le mode aléatoire

Alexa, lis mon livre Kindle

Alexa, reprend la lecture de mon livre

Alexa, chapitre suivant/précédent

Les appels et les messages

Alexa, appelle [nom]

Alexa, appelle le [numéro de téléphone]

Alexa, répond

Alexa, raccroche

Alexa, écris à [nom]

Alexa, envoie un message à [nom]

Alexa, lis les messages

Les clins d’œil et insolites

Alexa, parle comme Yoda

Alexa, c’est une bonne situation scribe ?

Alexa, comment est votre blanquette ?

Alexa, donne moi un easter egg

Alexa, est-ce que tu m’espionnes ?

Alexa, quel est le sens de la vie ?

Alexa, dis moi un blague nulle

Alexa, quel est le meilleur Star Wars ?

Alexa, je suis ton père

Alexa, fais un rap

Alexa, who you gonna call ? (Ghostbuster)

Actualités

Alexa, quelles sont les nouvelles ?

Alexa, donne moi des actualités

Alexa, quoi de neuf ?

Alexa, qu’est-ce qu’il se passe dans le monde ?

Recherche en ligne

Alexa, Wikipedia : [sujet]

Alexa, dis m’en plus

Alexa, combien mesure [exemple : Donald Trump] ?

Alexa, combien de personnes vivent [exemple : New York ] ?

Alexa, quelle est la population de [exemple : Gibraltar] ?

Alexa, trouve l’adresse du [Carrefour] le plus proche

Alexa, quels sont les horaires d’ouverture de [Lidl]

Alexa, combien de jours reste t-il avant l’été ?

Alexa, quelle est la capitale de [la Belgique] ?

Alexa, où est [Atlantis] ?

Alexa, pourquoi le ciel est bleu ?

Alexa, à quelle distance se trouve la lune ?

Alexa, combien de litres d’eau contient [l’océan indien] ?

Alexa, qui a inventé la [bière] ?

Alexa, quelles sont les chances de traverser un champ d’astéroïdes ?

Alexa, quel âge a [Macron] ?

Alexa, quelle est la température de la lune ?

Alexa, à quelle distance se trouve [Pluton] en années lumière ?

Alexa, combien de dents possède un requin ?

Alexa, qui est le plus riche du monde ?

Alexa, quelles sont les lois de la robotique ?

Alexa, combien dure le vol entre [Berlin] et [Rotterdam] ?

Alexa, combien de kilomètres entre [Amsterdam] et [Los Angeles] ?

Les skills jeux à installer absolument

A côté des commandes par défaut, il est possible d’installer des skills. Cette semaine nous vous proposons une sélection de jeux. Voici donc quelques unes des meilleures skills pour jouer avec Alexa. Vous pouvez les installer directement via l’application Alexa ou en tapant skills sur Amazon.fr. Une fois activées, pour les lancer, dites simplement Alexa, lance [nom du skill] :

Akinator, le génie du web : ce jeu consiste à penser très fort à une personne ou un événement – à l’aide d’une série de questions, Alexa doit deviner à qui vous pensez !

: ce jeu consiste à penser très fort à une personne ou un événement – à l’aide d’une série de questions, Alexa doit deviner à qui vous pensez ! Cow Boy : Jouez à 2 joueurs aux cow-boys. Affrontez vos amis et votre famille dans un duel hors du commun. Lors du lancement, vous pouvez dire « Quelles sont les règles », ou « Jouer aux cow-boys »

: Jouez à 2 joueurs aux cow-boys. Affrontez vos amis et votre famille dans un duel hors du commun. Lors du lancement, vous pouvez dire « Quelles sont les règles », ou « Jouer aux cow-boys » Pop charade : Vous aimez les charades ? Chaque jour relève le défi de répondre à une charade sur des séries, films, personnages de fiction, et jeux vidéo !

: Vous aimez les charades ? Chaque jour relève le défi de répondre à une charade sur des séries, films, personnages de fiction, et jeux vidéo ! Le saviez vous ou pas ? : exactement ce que son nom indique !

: exactement ce que son nom indique ! Mort ou vivant : toujours utile pour savoir si une personnalité est vivante ou pas.

: toujours utile pour savoir si une personnalité est vivante ou pas. Burger de la mort : la célèbre phase du jeu télévisé Burger Quizz débarque sur votre enceinte. Il s’agit de tester ses capacités de mémorisation avec 10 questions parfois sérieuses parfois drôles, ou complètement barrées !

: la célèbre phase du jeu télévisé Burger Quizz débarque sur votre enceinte. Il s’agit de tester ses capacités de mémorisation avec 10 questions parfois sérieuses parfois drôles, ou complètement barrées ! Escape Room : dans cette escape room audio, vous allez devoir trouver un moyen de sortir d’une cellule de prison ou d’une voiture en vous servant seulement des commandes Alexa. Un must !

Voilà, et c’est déjà pas mal ! Il existe bien sûr des centaines d’autres commandes, mais vous avez déjà de quoi faire avec celles-ci. S’il en manque une que vous avez l’habitude d’utiliser fréquemment, n’hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires. A noter que nous vous proposons ici des commandes basiques.

Il est possible d’aller encore plus loin avec les skills, ces applications intégrées à Alexa par les éditeurs tiers. On y retrouve notamment des médias, des jeux et des services. Mais on y reviendra plus tard. En attendant, vous pouvez consulter notre test complet de l’Amazon Echo ou notre test de l’Amazon Echo Spot. Bien sûr, si vous avez un Google Home nous vous conseillons de lire notre autre dossier spécial.