Si vous avez l'intention de vous offrir la Galaxy Watch 5 Pro, sachez que la montre connectée de Samsung bénéficie d'une belle réduction totale de 220 euros sur le site Amazon.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Un an après sa commercialisation, la Galaxy Watch 5 Pro est vendue à prix cassé par Amazon. Affichée au prix conseillé de 469 euros, la montre connectée de Samsung proposée dans sa version Bluetooth et son coloris noir est à 349 euros grâce à un coupon de réduction à cocher sur la fiche produit.

Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. De plus, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est éligible à une offre de remboursement de 100 euros valable jusqu'au 24 septembre 2023 (voir conditions). En prenant en compte l'ODR, la montre connectée revient alors à 249 euros.

Dévoilée au cours de l'édition 2022 du Galaxy Unpacked, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro est une montre connectée qui est équipée d'un écran de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels, du système Wear OS 3.5 associé à une surcouche One UI Watch 4.5, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage de 16 Go et surtout d'une batterie de 590 mAh lui assurant une autonomie de 80 heures. Pour plus d'informations sur l'objet connecté, n'hésitez pas à consulter notre article lié au test de la Samsung Galaxy Watch 5 Pro.