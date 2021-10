Amazon casse le prix de son Fire TV Stick et de ses Echo Dot 3 et 4

Les appareils Amazon de la gamme Echo mais aussi Fire TV font l’objet de belles réductions du coté de l’enseigne du géant américain. Pour une période indéterminée, il est ainsi possible de s’en équiper à moindre coût.

L’Echo Dot 3, le Fire TV Stick et l’Echo Dot 4 sont à petits prix chez Amazon. Si vous souhaitez vous équiper de l’un de ces appareils connectés, c’est le bon moment. Les enceintes connectées Echo Dot 3 et Echo Dot 4 s’affichent au prix respectifs de 21,99 €, 31,99 € et le Fire TV Stick à 24,99 €.

Amazon casse le prix des enceintes Echo Dot et de son Fire TV Stick

L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à elle, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale. Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…).

L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore. Il offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

De taille compacte, le Fire TV Stick s'insère en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. Il embarque l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle. Autres points forts, sa prise en charge des technologies Dolby Vision, Atmos et HDR10+. Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Accédez à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.