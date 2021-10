Mi Watch : belle chute de prix sur la montre connectée Xiaomi chez Amazon

Voici une belle affaire pour celles et ceux qui recherchent une montre connectée pas chère ! Actuellement, la Xiaomi Mi Watch bénéficie d'une réduction de 46% pour atteindre presque la barre des 80 euros chez Amazon.

C'est à l'occasion d'une offre à durée indéterminée que la plateforme française d'Amazon invite à ses membres à se procurer la Mi Watch à prix réduit.

En effet, la montre connectée de Xiaomi disponible dans un coloris bleu est en vente au tarif de 80,80 euros au lieu de 149 euros ; soit une remise immédiate de près de 70 euros de la part du site e-commerce. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Commercialisée en France depuis le début du mois de mars 2021, la Xiaomi Mi Watch est une montre connectée qui embarque surtout un écran AMOLED de 1,39″ avec Corning Gorilla Glass 3 et une autonomie accrue de 16 jours en utilisation normale (et 22 jours en mode économie de batterie) après un temps de charge complet de 2 heures. Compatible avec les smartphones tournant sous Android (5.0 ou modèle supérieur) et iOS (10 ou version ultérieure), l'objet connecté dispose de données de suivi comme la distance parcourue, le nombre de calories brûlées, la phase de sommeil, la fréquence cardiaque, la saturation de l'oxygène dans le sang, le niveau de stress ou encore le temps de récupération. Pour en savoir davantage sur la montre connectée, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test de la Xiaomi Mi Watch.