Amazon baisse le prix du casque Sony WH-1000XM5 avant les Ventes Flash de Printemps

Alors que l'édition 2025 des Ventes Flash de Printemps d'Amazon arrive dans quelques jours, le géant du commerce en ligne a pris la décision de baisser le prix du très bon casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM5.

Comme vous le savez certainement, les Ventes Flash de Printemps d'Amazon auront lieu du mardi 25 au lundi 31 mars 2025 inclus en France, mais aussi dans d'autres pays européens tels que l'Espagne, l'Allemagne ou bien encore l'Italie. D'ailleurs, la plateforme italienne d'Amazon vous permet déjà de bénéficier d'une belle offre promotionnelle sur un casque sans fil de la marque Sony.

En ce moment, l'excellent Sony WH-1000XM5 proposé dans un coloris argent est au prix exact de 246,88 euros au lieu de 329 euros. Cela correspond à une réduction de plus de 80 euros par rapport au tarif constaté sur Amazon France. À titre d'information, le prix réduit est obtenu lorsque vous ajoutez le casque au panier et des frais de port supplémentaires de 5,63 euros seront appliqués pour une livraison du produit en France. Au total, le casque Sony revient donc à 252,51 euros.

Le prix du casque Sony WH-1000XM5 est en baisse chez Amazon

Annoncé par Sony il y a presque trois ans, le successeur du WH-1000XM4 embarque l'une des meilleures réductions de bruit du marché (ANC) grâce à quatre microphones présents dans chaque oreillette. Compatible avec les assistants vocaux, le Bluetooth et la technologie HI-Res audio, le Sony WH-1000XM5 peut être utilisé au cours d'une durée maximale de 40 heures via une batterie rechargeable en Lithium-ion. Avec la charge rapide, un temps de chargement de trois minutes en USB-C du casque est nécessaire pour avoir une autonomie supplémentaire de 60 minutes.

Du côté des fonctionnalités de l'appareil, on peut notamment trouver la pause automatique de la lecture lorsque le casque est retiré des oreilles, la fonction Speak To chat et divers contrôles tactiles. Pour terminer, le casque Sony WH-1000XM5 est fourni avec un étui de transport pliable, un câble jack long de 1,2 mètre et un câble USB.