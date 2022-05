Sony WH-1000XM5 : rendez-vous le 12 mai 2022 pour la présentation officielle

La communication s'accélère autour du WH-1000XM5, le prochain casque Bluetooth haut de gamme de Sony. Après l'apparition de la boite du casque sur la toile, Sony vient d'annoncer la tenue d'un nouvel évènement le 12 mai 2022. Comme le suggère l'image d'illustration, il s'agira bel et bien de la présentation du WH-1000XM5.

Deux ans après le lancement du WH-1000XM4, un excellent casque Bluetooth haut de gamme, Sony s'apprête à revenir sur ce segment avec un son digne successeur : le WH-1000XM5. Pour l'instant, aucune information officielle n'a filtré sur l'appareil. Néanmoins, de nombreux révélations ont déjà été faites à son sujet.

Plusieurs photos de la boite du casque ont été publiées sur le net, l'occasion pour nous d'en apprendre un peu plus sur les caractéristiques du casque supra-auriculaire de Sony. En premier lieu, on remarque que l'accessoire offrira une autonomie de 30 heures, contrairement aux 40 heures annoncées par plusieurs insiders. La mention “Industry Leading Noice Cancelling” suggère que Sony a une nouvelle fois amélioré son système de réduction de bruit active. Alexa et Google Assistant seront également pris en charge par le casque, comme l'indiquent les deux logos sur la boite.

Sony dévoile la date de présentation du WH-1000XM5

La question restait donc de savoir quand Sony comptait révéler officiellement l'existence du WH-1000XM5. C'est désormais chose faite, avec la mise en ligne d'une page dédiée à un nouvel évènement, prévu pour le 12 mai 2022 à 16h. Baptisé “YourWorldStartsHere”, cette présentation permettra aux utilisateurs de “plonger dans un tout nouveau royaume de plaisir – un monde où il peut s'échapper pour un bref moment de répit sans aucune interruption. Un monde qui lui appartient vraiment”.

Comme le suggère l'image d'illustration utilisée par Sony, tout indique que cet évènement sera dédié au casque WH-1000XM5. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous est pris. Notez que le leaker réputé Jon Prosser avait vu juste, lui qui avait annoncé la présentation d'un nouvel appareil Sony pour le 12 mai. Toujours selon ses informations, le casque sera lancé au prix de 399 $, soit 50 $ de plus que le WH-1000XM4. D'ailleurs, il ajoute que le tarif du précédent modèle restera le même, malgré la sortie de son successeur. Dommage pour ceux qui espéraient une baisse de prix avec l'arrivée de la nouvelle génération de casque haut de gamme de Sony.