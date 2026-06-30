PayPal lance le paiement fractionné en 6, 12 et 24 fois en France

PayPal n'offrait jusqu'ici que le paiement fractionné en 4 fois en France, la plateforme propose désormais l'étalement sur 6, 12 et 24 fois. Des frais sont par contre à prévoir.

PayPal annonce le lancement en France d'une nouvelle fonctionnalité : le paiement fractionné en 6, 12 et 24 fois. Les utilisateurs disposent désormais d'options supplémentaires pour étaler l'acquittement de leurs achats, notamment pour des dépenses plus onéreuses. “Si le paiement en 4 fois répond particulièrement bien aux dépenses du quotidien, le paiement en 6, 12 ou 24 fois a été conçu pour les achats plus conséquents, tels que les voyages, les équipements électroniques ou encore l’équipement de la maison”, fait savoir l'entreprise.

Mais contrairement au paiement en 4 fois, qui est gratuit et n'entraîne aucun frais, celui en 6, 12 et 24 fois est soumis à un taux d'intérêt, variable selon le montant de l'achat, la durée choisie et le profil du client. Le montant de l’achat doit s'élever entre 120 et 2 900 euros pour être éligible au paiement en 6, 12 ou 24 fois.

PayPal propose le paiement fractionné jusqu'à 24 mois, mais attention aux intérêts

Selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), plus d’un acheteur en ligne sur deux en France utilise déjà le paiement fractionné. PayPal estime que l'absence d'une telle alternative peut constituer un frein à l'achat chez les consommateurs, et que la demande auprès des commerçants ne peut être que plus élevée s'il est possible de régler en plusieurs fois. Le service constate une croissance de plus de 20 % du paiement fractionné sur un an.

Les remboursements sont effectués chaque mois, la première échéance intervenant un mois après l’achat. Les mensualités sont fixes et prévisibles, fait savoir PayPal. Il n'est par contre pas précisé si le taux d'intérêt et le montant total des intérêts pour un achat sont clairement affichés à l'écran, ou si la plateforme se contente de montrer la valeur et le nombre des mensualités, ce qui serait bien moins transparent vis-à-vis de l'utilisateur.

“Les commerçants ayant déjà intégré l’offre paiement en 4 fois bénéficieront automatiquement de cette nouvelle option, sans intégration supplémentaire”, explique PayPal. Le déploiement sera progressif et opéré au cours des prochaines semaines. Vous devriez donc bientôt voir apparaître l'option lors de vos achats en ligne.