PayPal lance le paiement fractionné en 6, 12 et 24 fois en France

PayPal n'offrait jusqu'ici que le paiement fractionné en 4 fois en France, la plateforme propose désormais l'étalement sur 6, 12 et 24 fois. Des frais sont par contre à prévoir.

paypal paiement fractionne
Crédit : PayPal

PayPal annonce le lancement en France d'une nouvelle fonctionnalité : le paiement fractionné en 6, 12 et 24 fois. Les utilisateurs disposent désormais d'options supplémentaires pour étaler l'acquittement de leurs achats, notamment pour des dépenses plus onéreuses. “Si le paiement en 4 fois répond particulièrement bien aux dépenses du quotidien, le paiement en 6, 12 ou 24 fois a été conçu pour les achats plus conséquents, tels que les voyages, les équipements électroniques ou encore l’équipement de la maison”, fait savoir l'entreprise.

Mais contrairement au paiement en 4 fois, qui est gratuit et n'entraîne aucun frais, celui en 6, 12 et 24 fois est soumis à un taux d'intérêt, variable selon le montant de l'achat, la durée choisie et le profil du client. Le montant de l’achat doit s'élever entre 120 et 2 900 euros pour être éligible au paiement en 6, 12 ou 24 fois.

PayPal propose le paiement fractionné jusqu'à 24 mois, mais attention aux intérêts

Selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), plus d’un acheteur en ligne sur deux en France utilise déjà le paiement fractionné. PayPal estime que l'absence d'une telle alternative peut constituer un frein à l'achat chez les consommateurs, et que la demande auprès des commerçants ne peut être que plus élevée s'il est possible de régler en plusieurs fois. Le service constate une croissance de plus de 20 % du paiement fractionné sur un an.

Les remboursements sont effectués chaque mois, la première échéance intervenant un mois après l’achat. Les mensualités sont fixes et prévisibles, fait savoir PayPal. Il n'est par contre pas précisé si le taux d'intérêt et le montant total des intérêts pour un achat sont clairement affichés à l'écran, ou si la plateforme se contente de montrer la valeur et le nombre des mensualités, ce qui serait bien moins transparent vis-à-vis de l'utilisateur.

“Les commerçants ayant déjà intégré l’offre paiement en 4 fois bénéficieront automatiquement de cette nouvelle option, sans intégration supplémentaire”, explique PayPal. Le déploiement sera progressif et opéré au cours des prochaines semaines. Vous devriez donc bientôt voir apparaître l'option lors de vos achats en ligne.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

AliExpress dévoile une avalanche de promotions avec de nouveaux codes, les prix cassés sont au rendez-vous

Les opérations promotionnelles reprennent chez AliExpress. En parallèle des soldes, la plateforme casse le prix de nombreux produits high-tech avec des remises immédiates auxquelles s’ajoutent des codes promo cumulables. Smartphones,…

Nouveautés Netflix juillet 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Spider-Man Brand New Day : histoire, casting, date de sortie, tout ce qu’on sait sur le prochain Marvel avec Tom Holland

Tom Holland revient en 2026 dans la peau de l’Homme-Araignée pour une nouvelle aventure. Date de sortie, casting, scénario, on vous dit ce qu’il faut savoir sur Spider-Man Brand New…

Test JBL Live Flex 4 : la nouvelle alternative séduisante aux Galaxy Buds4 et aux AirPods 4

Alors que Samsung et Apple misent sur des écouteurs semi-ouverts aux fonctions exclusives à leur écosystème maison, JBL vient proposer une alternative plutôt séduisante : les JBL Live Flex 4.  Conçus…

Crise de la RAM : une plainte collective accuse les fabricants de mémoire d’avoir délibérément fait exploser les prix

Trop, c’est trop : face à la montée sans précédent des prix de la mémoire, un groupe de consommateurs et de professionnels ont décidé de s’allier pour porter plainte contre…

Xiaomi préparerait une supercar électrique, les photos de ce coupé camouflé à l’aileron géant ne mentent pas

Une Xiaomi inconnue vient d’être surprise en plein test sur une autoroute chinoise. Son camouflage intégral et son aileron démesuré trahissent une supercar électrique hors norme. Jamais la marque ne…

On connait la date de lancement de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone pliable

La traditionnelle keynote de rentrée d’Apple est datée. L’événement sera particulier cette année. L’iPhone 18 y sera absent, seuls les modèles Pro seront présentés. Et pour la première fois, un…

Une recharge sans fil 50 W universelle sera bientôt disponible pour tous les smartphones

La norme Qi devrait prochainement évoluer pour offrir une solution de recharge sans fil universelle d’une puissance atteignant les 50 W. Xiaomi serait particulièrement impliqué dans sa conception. La recharge…

Soldes Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur de sol est de retour à petit prix, c’est l’indispensable du ménage !

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Pour vous faciliter la tâche, le Dreame H12 Pro Ultra vous offre un nettoyage optimal en un seul passage. Et…

Xiaomi 18 : la fiche technique se précise, la batterie s’améliore

On commence à avoir une bonne idée de ce que va proposer le Xiaomi 18 en termes de caractéristiques techniques. La capacité de la batterie devrait être légèrement revue à…