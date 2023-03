AliExpress casse le prix des Google Pixel 6A, 7 et 7 Pro pendant quelques jours !

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter de réductions exceptionnelles sur plusieurs modèles de smartphone. Pendant quelques jours, ce sont les Google Pixel 6, 7 et 7 Pro qui sont à l'honneur et… à prix mini !

Découvrir le Google Pixel 7 Pro chez AliExpress

En vous rendant dès maintenant chez AliExpress, vous pouvez vous procurer un smartphone à la pointe de la technologie, et ce, à prix mini ! Jusqu'au 13 mars prochain à 8h59, vous pouvez en effet profiter de l'incroyable Google Pixel 7 Pro 5G pour seulement 881€ grâce au code FRTS12.

Clairement haut de gamme, le smartphone propose un écran de 6,7″ QHD+ LTPO Smooth Display avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Côté photo, il propose 3 capteurs arrière (un téléobjectif de 48Mp, un capteur grand angle de 50Mp et un ultra grand angle de 12Mp) et un capteur frontal de 10,8Mp. Il offre également 12Go de RAM et 512Go de stockage SSD. Il est ainsi extrêmement performant et peut vous accompagner dans toutes vos activités.

Le Google Pixel 7 également à prix réduit chez AliExpress

La version classique du Google Pixel 7 est également disponible chez AliExpress à prix réduit !

Découvrir le Google Pixel 7

Grâce au code FRTS12, le smartphone est, en effet, disponible pour seulement 612,96€. Mais attention, cette offre est elle aussi à durée limitée. Pour en profiter, vous devez acheter le smartphone avant le 13 mars prochain à 8h59 du matin.

Avec le Google Pixel 7, vous profitez d'un écran de 6,3 pouces FHD+ Smooth Display avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Il propose 2 capteur photo arrière de 50Mp (grand angle) et 12Mp (ultra grand angle) et un capteur frontal de 10,8Mp. Côté performances, il offre jusqu'à 256Go de stockage SSD et 8Go de RAM, soit autant que la plupart des PC portables.

Le Google Pixel 6a disponible pour moins de 350€

Enfin, pour les plus petits budgets, AliExpress propose également le Google Pixel 6a à prix cassé !

Découvrir le Google Pixel 6a

Jusqu'au 13 mars prochain à 8h59, AliExpress propose en effet le smartphone pour seulement 331€ grâce au code promo FRTS12.

Très performant, surtout pour cette gamme de prix, le Google Pixel 6a propose une puce Google Tensor avec une batterie adaptative qui peut durer plus de 24h. Son module photo est doté de l'intelligence artificielle pour vous permettre de prendre vos plus belles photos et il résiste notamment à l'eau. Sur sa fiche technique, on trouve un écran de 6,1″ avec un taux de rafraîchissement de 60Hz avec 6Go de RAM et 128Go de stockage SSD.

Précisons finalement que pour des prix encore plus fous, vous pouvez utiliser le code FIGARONEW4. Il a été généré spécialement pour les lecteurs de Phonandroid et vous donne accès à une réduction de -4€ pour tout achat supérieur à 5€. Cette offre est valable pour tous les nouveaux clients AliExpress et sur une large variété de produits.

Voir toutes les offres éligibles

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.