Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : le modèle 128 Go du smartphone est à 269 €

Un smartphone 5G de la marque Xiaomi est en promotion chez Orange et Sosh. Pendant trois semaines, le Redmi Note 11 Pro passe sous la barre des 270 euros grâce à une remise de 100 euros. Une offre intéressante qui est à saisir dès maintenant !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 11 PRO (SOSH)

Plus d'un an après son lancement en France durant l'hiver 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro fait l'objet d'un deal intéressant chez Orange et Sosh.

Jusqu'au mercredi 29 mars 2023, le smartphone compatible 5G et disponible en deux coloris au choix est vendu par les deux opérateurs français au prix de 269 euros au lieu de 369 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 100 euros de la part d'Orange et de Sosh.

Pour information, le Redmi Note 11 Pro associé au bon plan Orange/Sosh est un smartphone Xiaomi équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone dispose aussi du processeur Snapdragon 695, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI. Du côté de la partie photo, on retrouve un capteur frontal de 16 MP et un triple capteur arrière de 108 + 8 + 2 MP.