Pixel 6a : le smartphone Google revient à 239 € grâce à ce bon plan Boulanger

Si vous avez l'intention de vous procurer le Pixel 6a, sachez que Boulanger vous permet d'avoir le smartphone Google à exactement 239 euros. On vous explique comment profiter de ce tarif préférentiel dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Chez Boulanger, le Pixel 6a peut être obtenu à moins de 240 euros. Proposé dans son coloris Charbon, le téléphone de la marque Google est vendu à exactement 339 euros et est éligible à un bonus de rachat de 100 euros (à condition de rendre un ancien smartphone). En prenant en compte ce bonus, le Google Pixel 6a revient alors à 239 euros.

Pour information, le Google Pixel 6a dispose d'un écran AMOLED de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le smartphone possède aussi une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, le processeur Google Tensor, une batterie d'une capacité de 4410 mAh et le système d'exploitation mobile Android.

Du côté de l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et une caméra frontale de 8 MP. Quant à la connectique, elle est composée de la norme Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Google Pixel 6a.