Stranger Things : le casting de la saison 5 accueille une star de Terminator

Linda Hamilton est la prochaine actrice à rejoindre le casting de “Stranger Things” pour la cinquième et dernière saison de la populaire série Netflix. Voici tout ce que l’on sait.

À l’occasion de l’événement Tudum au Brésil, Netflix a non seulement dévoilé une bande-annonce de One Piece, mais également un nouveau membre au casting de sa célèbre série Stranger Things. C’est Linda Hamilton, la star de Terminator, âgée de 66 ans, qui apparaîtra dans la saison 5 de la série Netflix.

Son arrivée au casting a été annoncée par Arnold Schwarzenegger lui-même. « Je suis très heureux de pouvoir annoncer que ma vieille amie, une actrice fantastique, une dure à cuire, rejoint la famille Netflix dans l'une de mes séries préférées », a-t-il déclaré à Tudum.

La saison 5 n’accueillera pas beaucoup de nouveaux personnages

Bien que la star de Terminator rejoigne les rangs, en août 2022, les frères Duffer ont révélé qu'ils faisaient de leur mieux pour ne pas ajouter de nouveaux personnages dans la nouvelle saison, afin de ne pas perdre de vue la conclusion des histoires des acteurs actuels.

Pour rappel, l'actrice est surtout connue pour avoir joué le rôle de Sarah Connor dans la franchise cinématographique Terminator, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans le film original de 1984. Elle a repris son rôle dans Terminator 2 : Judgment Day (1991) et a fait la voix off dans Terminator Salvation (2009). Elle est ensuite revenue dans le rôle de Connor dans Terminator : Dark Fate.

Son héritage en matière d'action sera évidemment le bienvenu pour lutter contre la fin du monde, à condition évidemment que Hamilton joue un personnage gentil. Cependant, il n’est pas non plus impossible qu’elle incarne un nouveau méchant qui viendrait se rallier à Vecna lors de la bataille finale.

On ne sait pas encore quand Stranger Things 5 débutera sur Netflix, étant donné que la production a été repoussée en raison de la grève des scénaristes actuelle. Tous les scénarios ont été écrits, mais comme la date de début de production du 2 août a été abandonnée, on ne sait pas quand le tournage débutera. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en saurons davantage.