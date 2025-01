Alien Earth : les Xénomorphes s’apprêtent à ravager la Terre, rendez-vous bientôt sur Disney+

Disney vient d'envoyer un nouveau teaser d'Alien Earth, sa toute première série dans l'univers du célèbre xénomorphe. Dans ce show, les monstres les plus terrifiants du 7e art vont quitter l'espace pour se trouver un autre garde-manger : la Terre. Le carnage débutera cet été sur Disney+.

Après l'excellent (ou le décevant, à vous de voir) Alien Romulus de Fede Alvarez sorti au cinéma l'été dernier, les célèbres xénomorphes n'ont absolument pas l'intention d'entrer en hibernation. Pour cause, les monstres les plus terrifiants du 7e art vont revenir en 2025 dans une toute nouvelle série sur Disney+. Mine de rien, il s'agit d'une première pour la saga, qui n'avait jusqu'alors jamais tenté l'expérience du petit écran.

Ce sera bientôt chose faite avec Alien Earth. Pour l'occasion, la firme aux grandes oreilles a fait appel à un showrunner confirmé, à savoir Noah Hawley. Cet écrivain, scénariste et réalisateur américain s'est fait notamment remarqué ces dernières années pour son excellent travail sur la superbe adaptation de Fargo, ou encore sur Legion. Comme son nom l'indique, la série va reposer sur un principe simple, mais fort : et si les Aliens débarquaient sur Terre ?

Les Aliens débarquent sur Terre à partir de cet été

“Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur Terre, une jeune femme et un groupe de soldats font une découverte terrifiante qui va les confronter à la plus grande menace de la planète. Alors que le groupe recherche des survivants dans l'épave du crash, ils rencontrent des mystérieuses formes de vie prédatrices plus menaçantes qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Avec cette nouvelle menace, l'équipe de recherche doit se battre pour survivre mais leurs décisions face à cette découverte pourraient bien changer la planète Terre telle qu'ils la connaissent”, résume Disney.

Et après une première bande-annonce diffusée en novembre 2024, Disney fait doucement monter la sauce avec un tout nouveau teaser. Dans ce court extrait, nous n'adoptons pas le point de vue d'un pauvre survivant qui va servir de berceau à un Facehugger… Nous sommes dans la peau d'un Facehugger ! Plutôt paniqué d'ailleurs, puisqu'il cherche désespérément à s'enfuir d'un vaisseau à deux doigts d'imploser. Mais bonne nouvelle pour la bestiole, le navire spatiale vient de commencer son entrée dans l'atmosphère de notre bonne vieille planète bleue. Le festin va bientôt commencer… Je ne sais pas vous, mais on a hâte de voir ce que Disney nous réserve avec Alien Earth. Les hurlements, les explosions de cage thoracique et les effusions de sang débuteront sur Disney+ en été 2025.