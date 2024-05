Marre d’avoir une télé juste pour Netflix ? Voici le projecteur dont vous reviez sans le savoir

Le Mars Pro 2 de Dangbei se distingue comme le premier projecteur laser 4K au monde qui intègre Google TV et une application Netflix sous licence officielle.

Dangbei continue d'innover dans le secteur des projecteurs intelligents avec le lancement du Mars Pro 2, le premier projecteur laser 4K doté de Google TV et licencié pour utiliser l'application Netflix. Grâce à ses accords, il permet un accès direct et sans complication à la plateforme de streaming. Cela élimine le besoin de recourir à des méthodes non officielles, qui sont souvent utilisées par les utilisateurs pour accéder à leurs contenus préférés.

Le Mars Pro 2 fonctionne sous Google TV, une plateforme plus avancée que l'Android TV. Il offre ainsi une interface simple qui permet d'accéder facilement au Play Store et à diverses applications. Ce projecteur intègre également Chromecast ce qui permet aux utilisateurs de diffuser du contenu directement depuis leurs appareils mobiles. La télécommande Bluetooth du projecteur inclut un bouton raccourci pour Netflix et supporte même les commandes vocales grâce à Google Assistant.

Ce projecteur laser possède des caractéristiques techniques de pointe

Au cœur de ce projecteur, on trouve une technologie d'affichage DLP qui utilise de minuscules miroirs pour refléter la lumière et créer des images nettes. Il est éclairé par une source lumineuse laser ALDP, délivrant 2 450 lumens ISO, ce qui garantit des images lumineuses et claires, même dans des pièces partiellement éclairées.

Même s' il est capable de projeter des images en 4K UHD (3 840 x 2 160) jusqu'à 200 pouces, Dangbei recommande toutefois une taille maximale de 120 pouces pour une qualité optimale. Le projecteur prend aussi en charge les contenus HDR10+ et HLG, et offre ainsi une qualité visuelle améliorée sous différents types d'éclairage.

Le Mars Pro 2 embarque la technologie InstanPro AI Image Setup qui améliore automatiquement la qualité de l'image. Cette technologie utilise un capteur pour mesurer la distance, une caméra CMOS qui capte les images, et des algorithmes d'intelligence artificielle qui règlent la netteté et l'alignement. De plus, son système audio intégré de 24 watts est compatible avec Dolby Digital et DTS-X pour des sons en haute qualité. Pour le moment, il ne sera disponible à la vente qu’aux États-Unis à partir du 28 mai à un prix de lancement de 1 899 $ (environ 1 755 €).