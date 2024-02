Google lance en France une version améliorée de Bard, ChatGPT a du souci à se faire

En France, les utilisateurs de Bard, la plateforme d'intelligence artificielle de Google, accueillent désormais deux innovations majeures : l'intégration de Gemini Pro et l'introduction d'une fonctionnalité de génération d'images. Cette avancée promet d'enrichir l'interaction avec l'IA et de stimuler la créativité des utilisateurs.

Google a récemment sondé la communauté Bard pour connaître ses attentes en 2024, révélant un intérêt marqué pour l'intégration de fonctionnalités avancées telles que Gemini. Les utilisateurs aspirent à une IA capable de maintenir la continuité dans les dialogues et d'offrir des réponses plus personnalisées, soulignant le besoin d'une interaction plus riche et intuitive.

En parallèle, l'annonce de la fonctionnalité de génération d'images basée sur Imagen 2 dans Bard a suscité une grande anticipation, promettant des visuels photoréalistes à partir de simples descriptions textuelles. Ces évolutions, alliant mémoire améliorée et créativité visuelle, préfigurent l'arrivée de Gemini Pro en France, enrichissant significativement les possibilités offertes par l’IA aux utilisateurs français.

Gemini Pro et la génération d'images arrivent sur Bard en France

Gemini Pro, initialement lancé en anglais, a été intégré à l’application Bard et est désormais disponible dans plus de 40 langues et plus de 230 pays, y compris la France. Cette extension apporte à l’IA de Google des capacités améliorées de compréhension, de raisonnement, de synthèse et de codage. Elle permet des dialogues plus précis et une collaboration plus efficace avec l'intelligence artificielle. Les évaluations indépendantes positionnent ce duo parmi les chatbots les plus performants, notant une avancée significative dans ses capacités conversationnelles.

En complément, la nouvelle fonction de génération d'images, alimentée par le modèle Imagen 2 mis à jour de Google, est désormais aussi accessible aux utilisateurs français. Elle permet la création d'images photoréalistes de haute qualité à partir de descriptions textuelles. L’entreprise veut stimuler la créativité de ses utilisateurs avec cette fonctionnalité en leur permettant de concrétiser visuellement leurs idées et concepts. Conçue dans le respect des principes d’intelligence artificielle responsable de Google, la génération d'images comprend des garde-fous techniques pour prévenir la création de contenus inappropriés.

Avec l'ajout de Gemini Pro et la capacité de créer des images, Bard se présente comme une alternative à GPT, proposant des dialogues plus sophistiqués et une touche de créativité qui élargissent ses utilisations dans le domaine de l'intelligence artificielle conversationnelle.

Sources : Google , Bard