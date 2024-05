Project Astra de Google va bouleverser notre façon d’utiliser notre smartphone, on vous explique tout

Google a tenu sa conférence Google I/O ce mardi 14 mai. La firme de Mountain View s’est beaucoup attardée sur l’intelligence artificielle avec Gemini. L’un des nouveaux usages, Project Astra, pourrait révolutionner la manière dont nous utilisons notre smartphone.

Intelligence Artificielle partout ! Google a tenu sa traditionnelle conférence I/O mardi 5 mai et a présenté ses avancées en termes d’IA. Parmi les usages, Project Astra, qui utilise la caméra de votre smartphone pour vous aider dans la vie de tous les jours. Une fonctionnalité qui ressemble à une réponse à GPT Vision.

L’idée, c’est de combiner l’IA avec votre appareil photo. Lorsque vous filmez, Gemini analyse l’image et peut réfléchir en temps réel. Pour bien comprendre de quoi il en retourne, Google a diffusé une vidéo de quelques minutes afin d’expliquer à quoi ça va servir.

Projet Astra va révolutionner la manière dont on utilise notre smartphone

Dans la démo, on peut voir une utilisatrice filmer un bureau. Lorsqu’elle demande à son téléphone de lui trouver un objet qui fait du bruit, une voix synthétique lui indique une enceinte. Plus encore, il est possible de dessiner sur l’écran afin d’avoir plus de précision sur un élément précis. La démo montre plusieurs autres usages tout bonnement impressionnants. En filmant une page de code, l’IA est capable de nous dire à quoi ça abouti. Filmer un paysage ? Elle nous dit où est-ce qu’on se trouve exactement. On cherche un objet précis ? Elle sait où il est si le téléphone l’a filmé avant.

Plus encore, Project Astra est capable d’imagination. Dans la démonstration, elle trouve un surnom à un chien et sait reconnaitre à quoi différents objets mis ensemble font allusion. Ici, une boîte et deux chats lui rappelle le fameux chat de Shrödinger. Le plus intriguant dans cette vidéo, c’est la présence d’étranges lunettes, elles aussi utilisées par l’IA de Google. Le constructeur n’en a pas dit plus à leur sujet.

Bien évidemment, tout cela n’est pour l’instant qu’au stade de démo, mais la chose devrait arriver plus vite qu’il n’en faut pour dire « IA ». Un vrai tour de force de la part de la firme de Mountain View.