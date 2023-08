Alan Wake 2 : date de sortie, gameplay, histoire, tout savoir sur le jeu d’horreur événement

Alan Wake 2 est l’un des gros blockbusters de cette fin d’année. Jeu vidéo d’aventure à tendance horrifique, il veut séduire par son scénario fouillé et son univers unique. Dans ce dossier, on compile l’essentiel à savoir sur ce titre qui risque de marquer l’année 2023.

La fin de l’année 2023 promet d’être grandiose pour les gamers. De nombreux gros jeux sont prévus et il va falloir faire des choix. Parmi ces blockbusters, on trouve Alan Wake 2, le dernier bébé des studios Remedy. Une œuvre attendue de longue date par les fans. Il ne faudra pas passer à côté !

Alan Wake 2, c’est le jeu qu’on espérait plus. Il aura fallu plus d’une décennie au studio Remedy pour sortir une suite à son chef d’œuvre. Dans ce dossier, nous allons compiler l’essentiel à savoir sur ce projet. Date de sortie, gameplay, histoire, on vous dit tout. Prêts à entrer dans l’antre noir ?

Alan Wake, c’est quoi ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de poser quelques bases pour les néophytes. Alan Wake est un jeu développé par Remedy Entertainment sorti en 2010 sur Xbox 360 (2012 sur PC). Il s’agit d’un titre d'aventure/horreur à la troisième personne où l’on doit progresser à travers des niveaux plus ou moins ouverts en éliminant les monstres qui veulent s’en prendre à nous.

Un gameplay classique qui sert un scénario extrêmement travaillé. Remedy est connu pour ses jeux narratifs (Max Payne, Control, Quantum Break) et Alan Wake est sans aucun doute son chef d’œuvre en la matière. On y suit l’histoire d’Alan Wake (eh oui !), romancier populaire victime du syndrome de la page blanche. Afin de retrouver l’inspiration, il part avec sa femme s’isoler à Bright Falls, petite bourgade perdue au nord-ouest des Etats-Unis. Mais des événements étranges vont perturber sa retraite : ses écrits horrifiques vont s’immiscer dans la réalité et ce sera à lui de les combattre.

Plus qu’un jeu d’aventure, Alan Wake est un véritable bijou d’écriture. Un récit prenant qui sait jouer le suspense et qui ne nous lâche pas jusqu’à la dernière seconde. Le tout est servi par un univers étouffant qui puise ses inspirations dans les romans de Stephen King ou encore dans la série Twin Peaks. Une vraie leçon donnée à l’industrie à l’époque. Sa sortie a malheureusement été un peu éclipsée par celle d’un autre gros jeu d’alors, Red Dead Redemption, arrivé la même semaine.

Alan Wake a eu le droit à deux DLC ainsi qu’à un spin-off intitulé American Nightmare. En 2019, Remedy a sorti Control, un jeu totalement différent mais qui se déroule dans le même univers, mais avec qui les liens avec AW restent ténus. C'est finalement en 2023 que la suite arrive sur le marché. Enfin !

Quelle est la date de sortie d’Alan Wake 2 ?

Alan Wake 2 sera disponible le 27 octobre 2023. Un mois chargé en sorties, puisque nous verrons également débarquer Assassin’s Creed Mirage (5 octobre), Super Mario Wonder (20 octobre), Marvel’s Spider-Man 2 (20 octobre), Total War Pharaoh (courant octobre) ou encore Cities Skylines 2 (24 octobre). Il va falloir faire des choix !

Sur quelles plateformes sort Alan Wake 2 ?

Alan Wake 2 sort sur PC (uniquement sur l’Epic Games Store), mais aussi sur PS5 et Xbox Series X/S. C’est un jeu exclusivement new gen, il n’y aura donc pas de version PS4 et Xbox One. Oubliez aussi une sortie sur Switch.

Quel est le prix d’Alan Wake 2 ?

Alan Wake 2 a le droit à un prix plus bas que les autres AAA. En effet, Remedy a choisi de distribuer son jeu uniquement en dématérialisé afin de faire baisser les coûts. Voici les tarifs :

PC : 50 euros

Consoles : 60 euros

Une édition Deluxe est aussi vendue et apporte divers bonus, comme les futurs DLC inclus, des tenues ou des skins pour vos armes.

PC : 70 euros

Consoles : 80 euros

L'absence d'édition physique est un choix assumé par Remedy à l’heure du tout dématérialisé, mais cela déçoit un peu les collectionneurs. Pas d'édition collector pour eux.

A quoi ressemble le gameplay d’Alan Wake 2 ?

Alan Wake 2 reprend le gameplay du premier volet. On dirige le personnage principal avec une vue à la troisième personne. On doit progresser dans les niveaux et affronter des monstres. Pour les vaincre, il faut les affaiblir avec la lampe torche avant de leur tirer dessus. La grosse différence avec le premier épisode, selon le studio, est que les affrontements seront nettement moins nombreux, mais plus ardus et plus impactants.

La nouveauté de cet Alan Wake 2, c’est que le joueur ne contrôlera plus seulement Alan. En plus de l’écrivain torturé, on est aux commandes de Saga Anderson, profileuse du FBI qui mène l’enquête à Bright Falls. Si le gameplay semble similaire pour les deux personnages, l’ambiance des niveaux traversés paraît totalement différente. C’est comme si on avait deux jeux en un.

Quelle est l’histoire d’Alan Wake 2 ?

Attention, dans ce paragraphe, nous allons spoiler la fin d’Alan Wake premier du nom. Si vous ne l’avez pas fait, vous pouvez passer directement au chapitre suivant.

Alan Wake 2 se déroule treize ans après le premier volet. Notre écrivain est toujours piégé dans l’antre noir après s’être sacrifié pour sauver sa femme. Il erre au sein d’un univers cauchemardesque où ses créations deviennent réalité, sautant de vision en vision pour espérer trouver une sortie. Cerise sur le gâteau, il est traqué par un monstre mystérieux.

Et pendant ce temps-là, dans le vrai monde réel de la réalité véritable, la profileuse du FBI Saga Anderson se rend à Bright Falls pour mener l’enquête sur d’étranges meurtres rituels. Petit à petit, les histoires des deux héros vont s’entremêler. Quels liens entre ces assassinats et Alan Wake ? Le romancier arrivera-t-il à sortir de son enfer ? Des questions qui trouveront leurs réponses au cours de l’aventure.

Faut-il avoir fait le premier épisode avant de se lancer dans ce nouveau volet ?

Remedy assure qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait le premier épisode pour comprendre ce second. Il narre en effet une toute autre histoire qui part sur de nouvelles bases. Cependant, il est tout de même mieux de connaître les précédentes aventures d’Alan pour saisir toutes les subtilités de l’intrigue. Ça tombe bien, puisque le jeu de 2010 est ressorti dans une version remastérisée en 2021. Cette dernière est dispo sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S et Switch. Nous vous conseillons fortement de vous y plonger histoire de réviser.

A noter que les DLC d’Alan Wake ne sont eux pas vraiment nécessaires, puisqu’ils racontent une histoire un peu à part (on suit notre héros évoluant dans l’antre noir). Même chose pour le spin-off American Nightmare, qui ne s’inclut pas dans la continuité.

Enfin, nous parlions de Control un peu plus haut. Si les deux jeux partagent le même univers, leurs liens se limitent à quelques références. En revanche, l'un de ses DLC évoque longuement l'écrivain, mais il n'est pas non plus nécessaire de l'avoir fait pour comprendre Alan Wake 2.

Une suite est-elle déjà prévue ?

Un troisième volet n’est pas encore d’actualité. Cependant, Remedy a d’ores et déjà annoncé que l’histoire d’Alan continuera dans le futur. Cela se fera par le biais de deux extensions payantes. Aucune info sur le sujet, mais on connait déjà leur nom : Zone X et La Maison du Lac.

Qui sont les créateurs d’Alan Wake 2 ?

Alan Wake est un jeu de Remedy Entertainment. Studio finlandais basé à Espoo (dans la banlieue d’Helsinki), il a débuté dans les années 1990 en développant des benchmarks (via Futuremark) et le jeu Death Rally. Mais c’est en 2001 qu’il se fait connaître aux yeux du grand public avec Max Payne.

Max Payne, c’est le titre qui a tout changé. Alors qu'à l'époque le jeu vidéo cherchait encore sa légitimité, Remedy propose une aventure forte, bien écrite et à l’ambiance poisseuse digne d’un film noir. Un succès critique et commercial qui fut suivi par un second volet en 2003, tout aussi qualitatif. Notons que le troisième épisode, sorti en 2012, a été développé par Rockstar, et non par Remedy. On passera pudiquement sur le film de 2008…

En 2010, Remedy sort son quatrième jeu après un long développement de cinq ans : Alan Wake. Encore une fois, le studio brille par son talent d’écriture : c’est désormais sa marque de fabrique. Tous ses jeux suivront la même formule : un gameplay classique et efficace centré sur l’action et accompagné d’une narration poussée.

Malgré un Quantum Break un peu décevant en 2016, Remedy confirme sa place de studio qui compte avec Control en 2019. Un jeu qui a marqué grâce à ses combats nerveux, son histoire alambiquée mais aussi et surtout par sa direction artistique inspirée du brutalisme.

En 2020, Remedy s’associe avec Epic Games pour la distribution de ses prochains jeux. Actuellement, on sait que Control 2 est en développement ainsi qu’un spin-off multijoueur nommé Condor. Un remake de Max Payne 1 et 2 est également dans les cartons. Alan Wake 2, quant à lui, devrait encore une fois montrer les qualités du studio aux yeux du grand public.