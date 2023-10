Plus de 7 français sur 10 jouent aux jeux vidéo, un record historique !

Les jeux vidéo cartonnent en France, réunissant de plus en plus de familles et amis autour d'une passion commune. La dernière étude de SELL vient de dévoiler quelques chiffres intéressants concernant les joueurs français.

À l'approche de la Paris Games Week, un événement très attendu par les amateurs de jeux vidéo, le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) a dévoilé les résultats de son étude annuelle menée par Médiamétrie, intitulée « Les Français et le Jeu vidéo ».

Une nouvelle étude du SELL vient faire des révélations sur l’étendue de l’importance du jeu vidéo dans la vie quotidienne des Français, le plaçant en tant que l'une de leurs principales activités culturelles. Il touche désormais toutes les générations, avec pas moins de 39,1 millions de joueurs. Voici tout ce qu’il faut retenir de l’étude.

Les Français sont 39,1 millions à jouer à des jeux vidéo

D’après l’étude de SELL, le jeu vidéo est devenu le loisir numérique préféré des Français, touchant toutes les tranches d'âge, de la plus jeune à la plus ancienne. Avec un nombre record de 39,1 millions de joueurs âgés de 10 ans et plus, en hausse par rapport aux 37 millions en 2022, plus de 7 Français sur 10 (soit 72 %) s'adonnent, au moins de manière occasionnelle, aux jeux vidéo. Plus de la moitié d'entre eux (54 %) joue régulièrement, au moins une fois par semaine.

L’une des données les plus intéressantes est la parité entre les sexes. En effet, 52 % sont des hommes, et 48 % sont des femmes. Même parmi les joueurs réguliers, la répartition est relativement équilibrée, avec 53 % d'hommes et 47 % de femmes.

Le jeu vidéo est particulièrement populaire chez les jeunes, avec 93 % des enfants âgés de 10 à 14 ans qui y jouent, et près de 9 jeunes adultes sur 10 (soit 89 % des Français de 15 à 24 ans) qui sont également des adeptes. D’ailleurs, l’âge moyen des joueurs pourrait vous surprendre. Il serait situé à 40 ans, avec près de 7 adultes sur 10 (soit 69 %) qui jouent. Les seniors ne sont pas en reste, car 49 % d'entre eux déclarent jouer, représentant ainsi 19 % du total des joueurs.

La plupart des Français jouent aux jeux vidéo tous les jours

Toujours selon les chiffres récoltés par l’étude, les joueurs français ne se contentent pas de jouer de temps en temps. En fait, 1 joueur sur 2 joue au moins une fois par jour. Les chiffres révèlent que 57% des Français jouent sur une console de jeux, qu'elle soit portable ou non. De plus, les joueurs français ne se limitent pas à un seul genre de jeu ou à une seule plateforme. En moyenne, ils pratiquent trois genres de jeux différents et utilisent 2,2 plateformes de jeu différentes. Relevons tout de même que 33% des sondés déclarent utiliser 3 supports ou plus, et 7% des sondés pas moins de 5 supports ou plus. Beaucoup ne se limitent donc pas qu'à un seul appareil.

Les genres de jeux les plus appréciés en France sont les jeux occasionnels et mobiles (34 %), suivis des jeux de rôle et d'aventure (28 %), des jeux de plateforme (27 %), et des jeux de sport (26 %).

Le jeu vidéo ne semble pas se limiter à un simple divertissement, il serait aussi une source d'inspiration professionnelle pour de nombreux Français. 16 % des Français âgés de 10 à 80 ans ont envisagé une carrière dans l'industrie du jeu vidéo, avec un pourcentage évidemment plus élevé chez les jeunes.

En 2023, le jeu vidéo renforce son rôle en tant que vecteur de sociabilité pour les Français. 69 % d'entre eux déclarent jouer aux jeux vidéo pour partager un moment convivial, et une majorité croissante (63 % des Français, +3 points vs 2022) considère le jeu vidéo comme une activité positive.

Si le jeu en solo reste apprécié, le jeu collaboratif gagne du terrain. 61 % des joueurs (+1 point vs 2022) participent à des jeux multijoueurs, en ligne ou physiquement, une tendance particulièrement marquée chez la jeune génération. D’ailleurs, cette pratique contribue sans surprise à la création de nouvelles amitiés et à un sentiment d'appartenance à une communauté. 32 % des sondés déclarent que le jeu vidéo les a aidés à se faire des amis, et 89 % considèrent cette communauté “bienveillante et accueillante” (mais ont-ils déjà joué à League of Legends ?).

Vos parents s’intéressent de plus en plus aux jeux vidéo

Il semblerait que les jeux vidéo se pratiquent également en famille, 69 % des parents déclarant jouer avec leurs enfants, au moins occasionnellement. De plus, 68 % des parents sont attentifs à la pratique du jeu vidéo de leurs enfants.

Dans le cadre familial, le jeu vidéo est non seulement une source d'amusement, mais il est également pratiqué de manière responsable. 94 % des parents sont conscients de la classification PEGI, qui les aide à choisir des jeux adaptés à l'âge de leurs enfants. 72 % des parents acheteurs de jeux vidéo tiennent compte de cette classification lors de leurs achats.

On peut également noter que 42% des Français déclarent avoir acheté un jeu vidéo sur les 12 derniers mois, et que 72% préfèrent toujours le format physique. Cela corrobore donc l’affirmation d’Ubisoft selon laquelle les jeux physiques ne sont pas près de disparaître, même si d’énormes chaînes de magasins ont déjà annoncé l’arrêt de la vente de jeux dans leurs rayons.

Quoi qu’il en soit, l’étude de SELL révèle que la France est profondément ancrée dans la culture du jeu vidéo. Avec 39,1 millions de joueurs, il n'y a pas de doute que les Français de tous âges sont accros. Hommes, femmes, enfants, adultes, il est clair que tout le monde peut désormais y trouver son compte.

Source : SELL