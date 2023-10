GTA 6 pourrait bien avoir les meilleures animations de personnage de l’histoire du jeu vidéo

Un utilisateur de Reddit a repéré un brevet déposé par Take-Two qui décrit la manière dont les personnages de jeu vidéo sont animés. Pour atteindre un niveau de réalisme sans précédent, les développeurs utilisent des « blocs » qui permettent au personnage de réagir intelligemment à chaque situation. Il est possible que GTA 6 use de cette technique.

Après l’annonce « manquée » de GTA 6 il y a quelques semaines, les joueurs sont plus que jamais à la recherche d’informations à propos du jeu. Il faut dire que Rockstar, comme à son habitude, tient le secret autour du titre très bien gardé, malgré quelques déboires avec les pirates de LAPSUS $. Pourtant, son sait que Take-Two, la maison-mère du studio, prévoit déjà de toucher 1 milliard de dollars de revenus dès la première semaine de lancement.

L’éditeur s’attend donc vraisemblablement à un jeu, si ce n’est révolutionnaire, au moins assez convaincant pour le vendre par palettes. Or, justement, une récente trouvaille d’un internaute sur Reddit fait déjà saliver. Ce dernier indique avoir déniché un brevet écrit par un certain Tobias Kleanthous, un développeur ayant travaillé chez Rockstar de 2014 à 2021, en charge de l’animation et de l’IA des personnages.

GTA 6 pourrait avoir les animations les plus réalistes de l’industrie

Son brevet, sobrement intitulé « Système et méthode de locomotion de personnages virtuels », décrit une nouvelle manière d’animer les personnages dans un jeu vidéo. Tobbelobben30, l’internaute ayant trouvé le document, décrit ainsi la technologie comme des « blocs de construction », qu’il est possible de combiner entre eux pour créer une grande variété d’animations.

« Par exemple, imaginons un personnage marchant sous la pluie, se sentant fatigué ou étant blessé. Au lieu de concevoir des animations distinctes pour chacune de ces situations, ils utilisent ces blocs de construction pour assembler les mouvements du personnage de manière naturelle », explique Tobbelobben30. De cette manière, Rockstar pourrait permettre à ses PNJ de s’adapter à chaque situation de manière réaliste, accroissant ainsi l’immersion du joueur.

Bien sûr, rien ne dit que cette technologie sera utilisée dans GTA 6. Comme toute entreprise, Rockstar publie des brevets qui ne seront pas forcément appliqués dans l’immédiat. Ceci étant dit, Red Dead Redemption 2, le précédent titre du studio, avait déjà fait mouche dans l’industrie pour le réalisme de ses animations poussées à l’extrême. Il n’est pas impossible que GTA 6 poursuive sur cette voie.

