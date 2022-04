Max Payne : les jeux culte vont avoir le droit à un remake

Max Payne 1 et 2 vont avoir le droit à un remake. Remedy a signé un partenariat avec Rockstar, le propriétaire de la licence. Les titres légendaires de Remedy ont marqué l’histoire du jeu vidéo par leur gameplay nerveux, mais aussi grâce à leur scénario profond.

La mode est aux remakes et remasters de jeux vidéo. Les prochains à en bénéficier seront des titres légendaires, puisqu’il s’agit de Max Payne 1 et 2. Remedy Entertainment, le studio derrière les deux chef œuvres, a annoncé leur remake.

Le développeur a signé un partenariat avec Rockstar Games, propriétaire de la licence (qui avait édité les jeux à l’époque de leur sortie). Après Alan Wake il y a quelques mois, c’est un autre de ses softs culte que le studio finlandais remettra donc au goût du jour.

Max Payne va faire son come-back dans un remake

Dans un communiqué, Sam Houser de Rockstar Games indique que c’est Remedy qui lui a proposé ce projet, qu’il a évidemment accepté. Le développement n’a pas encore commencé, mais les deux titres seront prévus pour être des AAA pour PC, Xbox Series X et PS5. Il ne s’agira pas d’un “simple” remaster graphique, mais d’un vrai remake en bonne et due forme sur le moteur Northlight Engine. Remedy va développer tandis que Rockstar va éditer, comme à la grande époque.

Sorti en 2001 sur PC, Max Payne a soufflé les joueurs grâce à son gameplay nerveux (basé sur un système de bullet time, alors très en vogue à l’époque), mais surtout grâce à son écriture torturée. Le joueur y incarne Max Payne, flic désabusé évoluant dans un New York poisseux et infesté de criminels. La suite, The Fall of Max Payne, sera du même calibre. Deux titres qui ont fait évoluer le storytelling dans le jeu vidéo et qui ont marqué la pop culture. Un film adapté avec Mark Wahlberg est même sorti au cinéma en 2008 (un beau navet, avouons-le). Un troisième volet, développé exclusivement par Rockstar cette fois, est sorti en 2012. Celui-ci n’est pas concerné par l’annonce d’aujourd’hui.

Une excellente nouvelle à la fois pour les fans qui retrouveront leur héros, mais aussi pour les profanes qui pourront découvrir cette licence importante. Notons qu’aujourd’hui, le premier Max Payne est disponible sur iOS et Android pour ceux qui veulent y jouer.

Source : Remedy