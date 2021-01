AirPods Pro, iPhone SE : de nouveaux modèles débarquent en avril 2021

Les AirPods Pro et l'iPhone SE devraient avoir droit à un refresh dans le courant du mois d'avril 2021. Les futurs AirPods Pro devraient notamment bénéficier d'une boîte un peu plus compacte.

Apple se prépare à une année 2021 riche en nouveaux produits. La firme est en train de dérouler son offensive dans les ordinateurs en passant l'ensemble de ses macs à ses propres puces ARM M1.

On s'attend à la sortie des premiers iPad avec écran mini LED – et au lancement d'ordinateurs dotés de cette nouvelle technologie d'écrans. On devrait également en apprendre plus sur les Apple Glass, les futures lunettes connectées de la firme.

AirPods Pro, iPhone SE… Apple se prépare une année 2021 riche en nouveautés

Mais aussi sur l'Apple Car, dont on sait désormais que la voiture sera construite en partenariat avec Hyundai. Or, on devrait entendre parler très vite de deux refresh également très attendus.

Il est ainsi question de nouveaux AirPods Pro. Les AirPods standard n'ont jusqu'ici pas connu de vraie mise à jour, à l'exception d'une nouvelle boîte qui se recharge sans fil. On ne sait pas exactement en quoi consistera ce refresh.

Mais le blog Mac Otakara qui reprend l'info évoque une boîte plus compacte qui mesurerait 46 x 54 x 21 mm contre 45,2 x 60,6 x 21 mm. Etant donné que l'on ne découvre pour l'heure d'indiscrétions que sur la boîte, il est probable que la nouveauté soit du même ordre que lors du lancement des nouveaux AirPods classiques.

L'iPhone SE devrait également voir une nouvelle version sortir. Ce qui est plutôt une surprise : Apple laisse en général s'écouler beaucoup plus de temps entre les iPhone SE. L'iPhone SE 1ère génération était en effet sorti en 2016. Le dernier en date n'est disponible que depuis 2020.

Dès lors il est possible d'espérer quelque chose d'un peu différent. Par exemple, Apple pourrait faire évoluer le smartphone vers un écran tout OLED. Ou alors proposer une taille d'écran supplémentaire. On le voit sur sa gamme principale, Apple multiplie depuis plusieurs générations le nombre de variantes.

On peut s'attendre à ce que le lancement d'un nouvel iPhone SE réponde à la même logique.

